Ceturtdiena, 09.10.2025 23:54
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 23:54
Elga, Elgars, Helga
Trešdiena, 4. maijs, 2022 08:27

Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis sveic svētkos!

ogresnovads.lv
Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis sveic svētkos!
Trešdiena, 4. maijs, 2022 08:27

Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis sveic svētkos!

ogresnovads.lv

Cienījamie Ogres novada iedzīvotāji! Sirsnīgi sveicu jūs Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienā!

Ir apritējuši 32 gadi, kopš 1990. gada 4. maija, kad tika pieņemta deklarācija par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu. Tā bija vēsturiski nozīmīga diena – latviešu tautai no cerībām bija izaugusi griba un apņēmība dzīvot brīvā, demokrātiskā pasaulē un nepieļaut latviešu nācijas izzušanu, un tautas gribu tajā dienā drosmīgi pauda Augstākās Padomes deputāti, pasludinot padomju okupāciju par nelikumīgu un pieprasot atjaunot 1918. gadā dibināto Latvijas Republiku.


Latvija sākas mūsu sirdīs – katra cilvēka, kuram ir dārga sava valsts, sirdī, – veidojot spēku, kas grib un spēj nosargāt šo dārgumu – savu zemi un valsti, latviešu valodu, latviešu tautas gara vērtības. Šobrīd, kad mūsu agresīvā kaimiņvalsts, klaji paužot tās impēriskos mērķus, ir iebrukusi Ukrainā un sākusi karu pašā Eiropas centrā, mums savā valstī ir jābūt īpaši vienotiem, mūsu tautas brīvības garam ir jāstāv pāri ikdienas rūpēm, savstarpējiem strīdiem un nesaskaņām.


Būsim vienoti un stipri, sargājot savu Latviju, ticēsim savas valsts nākotnei, apzinoties, ka ikviena tauta var dzīvot un saglabāties tikai brīvībā!


Cieņā
E. Helmanis, Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?