Ir apritējuši 32 gadi, kopš 1990. gada 4. maija, kad tika pieņemta deklarācija par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu. Tā bija vēsturiski nozīmīga diena – latviešu tautai no cerībām bija izaugusi griba un apņēmība dzīvot brīvā, demokrātiskā pasaulē un nepieļaut latviešu nācijas izzušanu, un tautas gribu tajā dienā drosmīgi pauda Augstākās Padomes deputāti, pasludinot padomju okupāciju par nelikumīgu un pieprasot atjaunot 1918. gadā dibināto Latvijas Republiku.
Latvija sākas mūsu sirdīs – katra cilvēka, kuram ir dārga sava valsts, sirdī, – veidojot spēku, kas grib un spēj nosargāt šo dārgumu – savu zemi un valsti, latviešu valodu, latviešu tautas gara vērtības. Šobrīd, kad mūsu agresīvā kaimiņvalsts, klaji paužot tās impēriskos mērķus, ir iebrukusi Ukrainā un sākusi karu pašā Eiropas centrā, mums savā valstī ir jābūt īpaši vienotiem, mūsu tautas brīvības garam ir jāstāv pāri ikdienas rūpēm, savstarpējiem strīdiem un nesaskaņām.
Būsim vienoti un stipri, sargājot savu Latviju, ticēsim savas valsts nākotnei, apzinoties, ka ikviena tauta var dzīvot un saglabāties tikai brīvībā!
Cieņā
E. Helmanis, Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs