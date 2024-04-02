Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs ukraiņu draugus aicina atzīmēt Latvijas svētkus

Šis datums ir oficiāla brīvdiena, kad visā Latvijā, tai skaitā Ogrē, tiek organizēti īpaši pasākumi par godu Latvijas neatkarības pasludināšanas 104. gadskārtai. Aicinu arī jūs – ukraiņus, kas par savu pagaidu patvēruma vietu izvēlējušies Latviju, – pievienoties Ogres novada iedzīvotājiem un kopā ar mums atzīmēt Latvijas dzimšanas dienu!

Izprotot Ukrainā notiekošo un esot kopā ar jums domās, vārdos un darbos, vēlos brīdināt, ka plānotās svētku programmas ietvaros Ogres pilsētā paredzēta arī uguņošana, kas notiks plkst. 19.00 pie Ogres bākas (pie Ogres upes ietekas Daugavā). Ceru, ka, neskatoties uz salūta radīto troksni un asociācijām, pievienosieties mums, lai vērotu skaisto uguņošanu virs Ogres pilsētas!

Uz tikšanos Latvijas Valsts svētkos!

Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis

Дорогі українці!

У п’ятницю, 18-го листопада, латвійський народ відзначатиме важливе свято – День проголошення Латвійської Республіки.

Ця дата є офіційним святом, коли по всій Латвії, включаючи м.Огре, організовуються особливі заходи на честь 104-ї річниці проголошення незалежності Латвії. Я запрошую і вас – українців, які обрали місцем тимчасового притулку Латвію – приєднатися до мешканців Огрського краю та відсвяткувати з нами День народження Латвії!

Розуміючи те, що відбувається в Україні та будучи з вами як у думках, словах, так і справами, хочу попередити, що в рамках запланованої святкової програми у місті Огре передбачається також і феєрверк, який відбуватиметься о 19.00 годині на Огрському маяку (в гирлі р. Огре в Даугаву). Я сподіваюся, що незважаючи на шум від феєрверку та асоціації, ви приєднаєтеся до нас, щоб спостерігати прекрасний феєрверк над містом Огре!

До зустрічі на державному святі Латвії!

Голова самоуправління Огрівського краю Егилс Хелманіс