Viņš informēja, ka ar Covid-19 saslimuši darbinieki bērnudārzos, skolā, Sociālajā dienestā, bāriņtiesā, pašvaldības aģentūrā "Ogres komunikācijas", Madlienas pagasta pārvaldē un Madlienas bērnudārzā. Sapožņikovs stāstīja, ka Sociālā dienesta un bāriņtiesas darbinieki pamatā strādā attālināti un klientus apkalpo tikai pēc pieraksta.
Pašvaldības pārstāvis novērojis, ka brīvdienās Ogres novada tūrisma objekti, piemēram, dabas parks "Ogres Zilie kalni", krasta promenāde ir cilvēku pārpildīti.
Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) dati liecina, ka kopumā 14 dienu kumulatīvais saslimušo skaits Ogres novadā pašlaik ir 229 cilvēki.