Ceturtdiena, 22. aprīlis, 2021 11:25

Leta/Ogrenet
Ceturtdiena, 22. aprīlis, 2021 11:25

Leta/Ogrenet

Patlaban Ogres novada pašvaldības iestādēs ar Covid-19 slimo 34 darbinieki, aģentūru LETA informēja Ogres novada pašvaldības pārstāvis Nikolajs Sapožņikovs.

Viņš informēja, ka ar Covid-19 saslimuši darbinieki bērnudārzos, skolā, Sociālajā dienestā, bāriņtiesā, pašvaldības aģentūrā "Ogres komunikācijas", Madlienas pagasta pārvaldē un Madlienas bērnudārzā. Sapožņikovs stāstīja, ka Sociālā dienesta un bāriņtiesas darbinieki pamatā strādā attālināti un klientus apkalpo tikai pēc pieraksta.

Pašvaldības pārstāvis novērojis, ka brīvdienās Ogres novada tūrisma objekti, piemēram, dabas parks "Ogres Zilie kalni", krasta promenāde ir cilvēku pārpildīti.

Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) dati liecina, ka kopumā 14 dienu kumulatīvais saslimušo skaits Ogres novadā pašlaik ir 229 cilvēki.

