Ārkārtējās situācijas laikā Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas Klientu apkalpošanas centrā (KAC) Ogrē un Vienoto klientu apkalpošanas centros Ikšķilē, Tīnūžos, Ķegumā, Lielvārdē, Birzgalē un Rembatē no 2021.gada 13. oktobra klientus klātienē apkalpos tikai pēc iepriekšēja pieraksta, uzrādot derīgu sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai Covid-19 testēšanas sertifikātu, kas nav vecāks par 72 stundām. Apkalpošana klātienē tiks nodrošināta arī tiem klientiem, kuri vēlas izdrukāt savu Covid-19 sertifikātu.
Klientiem, kuri nevar uzrādīt derīgu sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai Covid-19 testēšanas sertifikātu, kas nav vecāks par 72 stundām, pakalpojumi un konsultācijas tiks nodrošinātas attālināti.