Ogres novada pašvaldības pārstāvji dosies uz starptautisku pilsētu un reģionu samitu Ukrainā

Deputāti dosies komandējumā uz Ukrainu



Ogres novada pašvaldībā saņemta Ukrainas vēstniecības Latvijā vēstule ar uzaicinājumu Ogres novada pašvaldības pārstāvjiem piedalīties starptautiskajā pilsētu un reģionu samitā “Partnerība uzvarai” 19. un 20. aprīlī Kijivā, Ukrainā. Samita mērķis ir apvienot sadraudzības pašvaldību starptautiskās pūles, kas vērstas uz Ukrainas deokupēto teritoriju revitalizāciju, labās pieredzes un prakses apmaiņu pašvaldību sadarbībā, reģionālo attīstību, investīcijām, publisko-privāto partnerību, digitālo transformāciju un pēckara cilvēkresursu atjaunošanu.



Ogres novada pašvaldībai Ukrainā ir vairākas sadraudzības pilsētas, tai skaitā kopš 2009. gada - Černihivas pilsētas pašvaldība. Samita programmas ietvaros plānots apmeklēt Černihivas apgabalu, lai apsekotu Krievijas Federācijas uzbrukuma rezultātā bojātās Černihivas apgabala infrastruktūras un sabiedrības vajadzību nodrošināšanai nepieciešamos objektus un pārrunātu to atjaunošanas iespējas. Samita laikā gūtā pieredze ir nepieciešama, lai turpinātu sniegt atbalstu gan sadraudzības pilsētām Ukrainā, gan kvalitatīvi plānotu un nodrošinātu sava novada infrastruktūru un tās aizsardzību apdraudējuma gadījumā. Dodoties uz samitu, pašvaldības pārstāvji plāno Ukrainā nogādāt arī kārtējo humānās palīdzības sūtījumu.



Deputāti nolēma uz samitu Ukrainā no 17. aprīļa līdz 24. aprīlim komandēt deputātus Jāni Siliņu, Raivi Ūzulu un Kasparu Bramani. Līdz ar deputātiem uz Ukrainu dosies arī domes priekšsēdētājs Egils Helmanis.



Plāno aktualizēt dabas aizsardzības plānu



Domes ārkārtas sēdē tika skatīts arī jautājums par biedrības “Par zaļu Pierīgu” dalību Latvijas vides aizsardzības (LVA) fonda izsludinātajā projektu konkursā “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumu plānošana dabas daudzveidības saglabāšanai”, kurā biedrība plāno piedalīties ar projektu “Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas “Ogres Zilie kalni” (turpmāk – ĪADT “Ogres Zilie kalni”) dabas aizsardzības plāna aktualizēšana”.



Biedrība norāda, ka ĪADT “Ogres Zilie kalni” dabas aizsardzības plāns ir nepieciešams, lai noteiktu teritorijas apsaimniekošanas ilgtermiņa un īstermiņa mērķus, kā arī nodrošināt ilgtspējīgu teritorijas pārvaldību. Plāns nepieciešams, lai attīstu dabas parka teritorijā jaunu rekreācijas objektu izveidošanu, uzlabotu dabas parka infrastruktūru, ierīkotu jaunus inženierkomunikāciju tīklus, sakārtotu un attīstītu ceļu infrstruktūru, ierīkotu autostāvvietas, piesaistītu jaunus pakalpojumu sniedzējus, izveidotu aktīvās atpūtas un suņu pastaigu laukumus, izveidotu jaunus tūrisma un aktīvās atpūtas objektus un takas, vienlaikus nodrošinot īpaši aizsargājamās dabas teritorijas statusa ievērošanu un dabas aizsardzības prasību izpildi.



Deputāti nolēma atbalstīt biedrības dalību minētajā projektā, nosakot Ogres novada pašvaldības līdzfinansējumu 10% apmērā ar kopējo projekta finansējumu 72 222,22 eiro ar PVN, no kura LVA fonda apmērs ir 65 000 eiro ar PVN un pašvaldības līdzfinansējums ir 7222,22 eiro ar PVN uz periodu no 2023. līdz 2025. gada jūnijam. Projekta apstiprināšanas gadījumā tam tiks piešķirts līdzfinansējums 7222,22 eiro apmērā dabas aizsardzības plāna aktualizēšanai: 2023. gadā 1805,56 eiro no pašvaldības budžeta līdzekļiem “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”, atlikušais tiks paredzēts 2024. un 2025. gada pašvaldības budžetā.