Pasākumu atklāja Ogres novada pašvaldības policijas priekšnieka pienākumu izpildītājs Aigars Garkalns, sveicot visus darbiniekus šajā svētku dienā un sakot lielu paldies visiem par pašaizliedzīgi darbu Ogres novada pašvaldības policijā. “Šī profesija lielākoties ir aicinājums, un ne vienmēr policistu darbs ir pamanāms un līdz galam novērtēts. Šī ir tā diena, ko varam veltīt pateicības vārdiem,” sacīja A. Garkalns.
Pēc svētku uzrunas vairāki Ogres novada pašvaldības policijas darbinieki saņēma dažāda veida atzinības, savukārt jaunie pašvaldības policijas darbinieki deva svinīgo zvērestu, norāda pašvaldības pārstāvji.
Par teicamu dienesta pienākumu pildīšanu sabiedriskās kārtības nodrošināšanā Ogres novadā atzinības raksti tika pasniegti šādiem Ogres novada pašvaldības policijas darbiniekiem: inspektoriem Raivim Usānam, Vladimiram Kuzņecovam un Andrejam Tihomirovam, jaunākajiem inspektoriem Jāzepam Meikstumam, Raimondam Zutim un Kristīnei Brīdei, vecākajam kārtībniekam Artūram Kļimočkinam un kārtībniekam Edvardam Čerņavskim.
Ilggadējiem Ogres novada pašvaldības policijas darbiniekiem piešķirtas izdienas zīmes: 5 gadu izdienas zīme – vecākajam inspektoram Jānim Freidenfeldam; 10 gadu izdienas zīme – inspektoram Didzim Kukulim un jaunākajam inspektoram Kristapam Ekkertam; 15 gadu izdienas zīme – inspektoram Leo Ozoliņam; 20 gadu izdienas zīme – vecākajam inspektoram Emīlam Mamedovam un inspektoram Mārtiņam Ratniekam.
Par sekmīgu sadarbību un ieguldījumu sabiedriskās kārtības nodrošināšanā Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes pateicības saņēma vecākais inspektors Jurijs Matrosovs un inspektors Didzis Kukulis, vēsta pašvaldības pārstāvji.
Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Andris Krauja savā uzrunā policijas darbiniekiem teica: “Šodien ir tā diena, kad var droši teikt: beidzot ir pasākums, kur policija nav aicināta tāpēc, ka kaut kas noticis, bet tāpēc, ka viss ir kārtībā. Un tas ir jūsu nopelns. Jūsu darbs nav vienkāršs. Jūs nesēžat kabinetos ar kafijas tasi un perfekti sakārtotu papīru kaudzi. Jūs esat tur, kur ir troksnis, strīdi, stress, dažreiz agresija, dažreiz – asaras. Un tajā visā jums katru dienu ir jāspēj saglabāt mieru, cilvēcību un veselo saprātu. Jūsu darbs prasa nervus, pacietību un reizēm arī prasmi būt gan psihologam, gan tiesnesim, gan nedaudz audzinātājam. Un būsim godīgi – bez humora izjūtas šo darbu vispār nevarētu darīt. Jūs esat tie, kuri redz novadu nevis no slaidrādes, bet dzīvē. Ar visām problēmām, stāstiem, cilvēkiem un emocijām. Un tieši tāpēc jūs arī veidojat uzticību – ne ar sodu, bet ar attieksmi. Paldies jums par stingrību, kad vajag, par cilvēcību, kad tā visvairāk palīdz, un par to, ka Ogre naktī ir mierīgāka, jo zinām – jūs esat darbā.”
Uzrunas turpinājuma A. Krauja policistiem novēlēja “pēc iespējas vairāk mierīgu maiņu, mazāk “interesantu gadījumu” un lai mājās jūs sagaida nevis problēmas, bet siltums. Paldies par ieguldījumu Ogres novadā. Un paldies, ka turat šo vietu ne tikai drošībā, bet arī sirdī.”
A. Krauja pasniedza vairākus Ogres novada pašvaldības Atzinības rakstus par priekšzīmīgu dienesta pienākumu veikšanu, augstu profesionalitāti un sasniegtajiem darba rezultātiem. Tos saņēma: vecākie inspektori Emīls Mamedovs, Aivars Dakulis un Linda Grīnberga, inspektori Aigars Škutāns un Raivis Perfiševs, kā arī jaunākais inspektors Aivars Meijers.
Svinīgais pasākums noslēdzās sirsnīgā gaisotnē, kolēģiem citam citu sveicot svētku dienā un izsakot vēlējumu turpināt sekmīgi strādāt Ogres novada iedzīvotāju drošības labā, stāsta pašvaldības pārstāvji.