Dienesta pārbaude un attiecīgi U.Ulmaņa un Ē.Diča atstādināšana no darba pienākumiem uz laiku ir saistīta ar televīzijas raidījuma "Bez Tabu" 2021.gada 13.janvāra sižetā "Pieķerta pat pašvaldības policijas vadība! Pusdienojot kafejnīcā Ogrē, ignorē Covid – 19 ierobežojumus” pārraidīto informāciju par šī gada 11. janvārī notiekošo kafejnīcā "Rush Cafe", Ogrē. Šajā kafejnīcā, pārkāpjot epidemioloģiskās drošības prasības, apmeklētājiem ļauts ieturēt maltītes uz vietas, lai gan Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojuma Nr. 655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu' 5.6. punkts nosaka, ka sabiedriskās ēdināšanas vietās atļaut izsniegt ēdienu tikai līdzņemšanai (izņemot ražošanas uzņēmumus, kur tas nav iespējams, ievērojot nosacījumu, ka attiecīgā ēdināšanas vieta nav publiski pieejama un ir nodrošināts, ka personu grupu plūsmas, kurām nav ikdienas saskares, fiziski nepārklājas, ēdināšanas laikā pie viena galdiņa atrodas tikai viena persona un starp galdiņiem ir divu metru distance).
Raidījuma sižetā redzams, ka 11.janvārī kafejnīcā uz vietas pusdieno arī Ogres novada pašvaldības policijas priekšnieks Uģis Ulmanis un policijas priekšnieka vietnieks Ē. Dičs, ka kafejnīcas darbinieki un daļa apmeklētāju, kuri bija iestājušies rindā, nevalkā sejas un deguna aizsegus, rindā netiek ievērota fiziskā distancēšanās.
Raidījuma sižetā redzams arī, ka U.Ulmanis un Ē.Dičs neatbild uz žurnālista jautājumiem par viņu atrašanos kafejnīcā "Rush Cafe", kā arī nevēlas kopā ar mediju pārstāvjiem sagaidīt Valsts policijas pārstāvjus un pēc kafejnīcas "Rush Cafe' apmeklējuma doda blakus esošajā veikalā, lai kavētu tur laiku. Uz kafejnīcu abas policijas amatpersonas bija atbraukušas trafarētajā pašvaldības policijas automašīnā.
Policijas priekšnieks U.Ulmanis 2021.gada 11. janvārī elektroniski nosūtīja raidījumam "Bez Tabu" un Ogres novada pašvaldībai šādu informāciju: "Par jūsu filmēšanas grupas darbinieku vizīti Ogrē šodien laika periodā ap plkst. 12.00 un nofilmēto sižetu par COVID 19 laika ierobežojumu pārkāpumiem, konkrēti kafejnīcā Rush Cafe. Saprotu, ka galvenais sižeta plāns bija noķert šo liegumu pārkāpējus. Doma bija laba, bet realizācija ne īpaši korekta. Paskaidroju: 1) jau no 04.01.2021. ar Ogres novada pašvaldības policijas rīkojumu ir noteikts dažādu tirdzniecības un ēdināšanas objektu regulārs apsekojums uz noteikumu ievērošanu; 2) apstākļu sakritības dēļ šodienas kontrolējamo objektu sarakstā bija arī kafejnīca Rush Cafe, kurā bija paredzēts veikt kontrolpirkumu uz apmeklētāju apkalpošanu ēdināšanas zālē. Diemžēl jūsu darbinieku iejaukšanās un tālākās darbības gala rezultātā izjauca mūsu darba operāciju. Lūgums informēt savus darbiniekus, ja filmēšanas laikā mūsu teritorijā tiek veiktas šādas darbības, informēt arī mūs, jo, kā tas notika šodien, darba operācijas laikā, kuru veica policijas darbinieki civilajās drēbēs, jūsu darbinieki centās policijas darbiniekus iespējamo pārkāpēju klātbūtnē atšifrēt, ar savu rīcību traucējāt veikt tālākās procesuālās darbības."
No šīs informācijas izriet, ka viņš un Ē.Dičs bija ieradušies kafejnīcā, lai veiktu kontrolpirkumu, taču kontrolpirkums ir jāveic saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 20. augusta noteikumu Nr. 619 "Kontrolpirkuma veikšanas kārtība”3., 9., 13. un 17. punktu:
1) pašvaldības policija kontrolpirkumus plāno un veic, lai novērstu un atklātu tās kompetencē esošos administratīvos pārkāpumus,
2) veicot pakalpojuma kontrolpirkumu, tas uzskatāms par pabeigtu un tiek pārtraukts brīdī, kad pakalpojuma sniedzējs ir piekritis sniegt pakalpojumu,
3) policijas iestādes vadītājs nodrošina kontrolpirkuma veikšanai paredzēto naudas līdzekļu uzskaiti,
4) aktā norāda iesaistītajai personai nododamo naudas līdzekļu apmēru un naudas zīmju numurus, kā arī tehniskos līdzekļus, ja tos izmanto kontrolpirkuma veikšanai.
Pēc raidījuma "Bez Tabu" sižetā redzētā Ogres novada pašvaldība nekavējoties uzsāka pārbaudi par U. Ulmaņa un Ē. Diča iespējamiem pārkāpumiem, ir saņemti abu amatpersonu paskaidrojumi. Domes sēdē pašvaldības izpilddirektora vietniece Dana Bārbale, iepazīstinot deputātus ar šo paskaidrojumu saturu, informēja, ka tie ir pretrunīgi un ir nepieciešams turpināt pārbaudi.
Ogres novada pašvaldībai ir pienākumus darīt visu, lai vispusīgi un objektīvi veiktu pārbaudi par policijas priekšnieka un viņa vietnieka iespējamo pārkāpumu, kā arī lai pēc iespējas ātrāk atjaunotu sabiedrības uzticību pašvaldības policijai.
Darba likuma 58. panta pirmā daļa nosaka, ka "Atstādināšana no darba ir ar darba devēja rakstveida rīkojumu noteikts pagaidu aizliegums darbiniekam atrasties darba vietā un veikt darbu, par atstādināšanas laiku viņam neizmaksājot darba samaksu."
Atstādināšana no darba nav pašmērķis, bet instruments iespējamo kaitīgo seku novēršanai. Kā tas skaidrots tiesu praksē, minētās normas jēga un mērķis ir darba devējam nodrošināt tiesības atstādināt darbinieku no darba pienākumu veikšanas, ja darbinieks ir pieļāvis kādu pārkāpumu vai par to pastāv aizdomas.
Sēdes laikā vairāki deputāti – Gints Sīviņš, Jānis Iklāvs, Māris Siliņš, Dzirkstīte Žindiga, Dainis Širovs – uzvēra, ka ar savu rīcību Uģis Ulmanis un Ēriks Dičs grauj ne tikai savu un pašvaldības policijas, bet visas pašvaldības reputāciju, turklāt šādi rīkojoties laikā, kad ir noteikti stingri ierobežojumi saistībā ar Covid-19. Domes priekšsēdētājs Egils Helmanis, atbalstot lēmumprojektu par abu pašvaldības policijas amatpersonu atstādināšanu, norādīja – kā pašvaldības policija varēs prasīt, lai citi ievēro sabiedrisko kārtību, ja paši neievēro valstī noteikto kārtību.
Par U.Ulmaņa un Ē.Diča atstādināšanu no darba uz pārbaudes laiku balsoja 15 deputāti un viens deputāts atturējās.