Tiesības pieteikt un izvirzīt savus pārstāvjus iecirkņa komisijā ir:
- reģistrētajām partijām vai reģistrētu partiju apvienībām;
- vēlētāju grupai, ko veido ne mazāk kā desmit vēlētāji;
- Ogres novada pašvaldības vēlēšanu komisijas locekļiem.
Ja kandidātu izvirza vēlētāju grupa, pieteikums jāparaksta katram vēlētājam, norādot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas adresi. Ja kandidātu izvirza politiskā partija vai politisko partiju apvienība, pieteikumam pievienojams arī izraksts no tās centrālās pastāvīgi funkcionējošās vadības institūcijas lēmuma.
Katras partijas vai partiju apvienības, vēlētāju grupas vai novada vēlēšanu komisijas locekļa izvirzīto un pieteikto kandidātu skaits katrā iecirknī nedrīkst būt lielāks par septiņi.
Pieteikumā norādāms vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa kandidāta vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs, ziņas par piedalīšanos vēlēšanu gatavošanā un rīkošanā agrāk.
Parakstot pieteikumu, kandidāts apliecina, ka piekrīt savu personas datu apstrādei, apņemas pildīt savus pienākumus, ievērojot likumus, Centrālās vēlēšanu komisijas instrukcijas, lēmumus un rīkojumus, un nodrošinās fizisko personu datu aizsardzību atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likumam.
Pieteikuma veidlapa pieejama www.ogresnovads.lv (sadaļā Pašvaldība / Vēlēšanas 2021) un www.cvk.lv. Vēlēšanu iecirkņu saraksts www.cvk.lv
Par iecirkņa komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju:
- kurš prot latviešu valodu;
- kuram ir vismaz vidējā izglītība;
- kurš nav pieteikts par deputāta kandidātu vai nav kandidātu saraksta iesniedzējs;
- kurš nav Eiropas Parlamenta, Saeimas vai Ikšķiles novada, Ķeguma novada, Lielvārdes novada, Ogres novada pašvaldības domes deputāts;
- kurš nav citas vēlēšanu komisijas loceklis vai citas iecirkņa komisijas loceklis.
Pieteikumu iesniegšana
Pieteikumi Ogres novada vēlēšanu komisijā jāiesniedz līdz 2021. gada 31. martam (plkst. 17.00).
Pieteikumus var iesniegt:
nosūtot pa pastu – pasta adrese Ogres novada vēlēšanu komisija, Brīvības iela 33, Ogre, LV-5001; ievietojot pieteikumu pašvaldībai adresēto sūtījumu pastkastēs pie ieejas:
- Ogres novada pašvaldības ēkā Brīvības ielā 33, Ogrē;
- Ikšķiles novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Daugavas prospektā 34, Ikšķilē;
- Lielvārdes novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Raiņa ielā 11A, Lielvārdē;
- Ķeguma novada valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā klientu apkalpošanas centrā Lāčplēša ielā 1, Ķegumā.
Pieteikumu elektroniska dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu atbilstoši normatīvo aktu prasībām par elektronisko dokumentu noformēšanu, var sūtīt uz elektroniskā pasta adresi , vai iesniegt, izmantojot tiešsaistes formas, kas pieejamas Vienotajā valsts un pašvaldību portālā www.latvija.lv.