Trešdiena, 6. aprīlis, 2022 11:49

Ogres novadā patvērumu guvis Afganistānas pilsētas Meimanas bijušais mērs ar ģimeni

Leta/ReTv
Ogres novadā patvērumu guvis Afganistānas pilsētas Meimanas bijušais mērs ar ģimeni
Ogres novadā patvērumu guvis Afganistānas pilsētas Meimanas bijušais mērs Nazars Muhameds Saheb Zads Saheb Nazars ar ģimeni, pastāstīja novada pašvaldības izpilddirektora vietniece Dana Bārbale. Viņa atgādināja, ka Meimanas bijušais mērs pērn augustā lūdza Latvijai patvērumu. Tagad, pēc septiņiem mēnešiem, Meimanas bijušais mērs ieradies Latvijā kopā sievu un sešiem bērniem, no kuriem četri ir nepilngadīgi.

Pēc Bārbales paustā, bijušais mērs ar ģimeni septiņus mēnešus ir dzīvojuši nāves draudos, bet pirms trīs nedēļām ir ieradušies Latvijā un tagad sāk atgūties.

Ogres novada pašvaldība palīdz ģimenei integrēties Latvijas vidē, visa ģimene šodien arī sākusi latviešu valodas mācīšanos. Sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu, mācoties latviešu valodu, ģimenei tiek nodrošināts tulks. Tāpat ir izstrādāta programma, kā bērni mācīsies izglītības iestādē.

Bārbale norādīja, ka pašvaldība arī nākotnē vērtēs, kā Meimanas bijušajam mēram var palīdzēt nodibināt darba tiesiskās attiecības.

Viņa arī uzsvēra, ka ģimene ir gatava mācīties un integrēties Latvijas vidē.

Kā ziņots, patvērumu Latvijai Meimanas bijušais mērs lūdza pērn augustā. Fārjābas provinces galvaspilsētas Meimanas bāzē savulaik bija izvietoti Latvijas karavīri.

Ogres novada domes priekšsēdētājs Egils Helmanis (NA) augustā aģentūrai LETA apstiprināja, ka patvērums lūgts, sazinoties ar viņu. Helmanis pastāstīja, ka bijušais Meimanas mērs lūdzis viņam palīdzību, jo islāmistu grupējums "Taliban" draud nogalināt bijušo amatpersonu. Draudi pastāv arī viņa ģimenei.

Meimana ir Ogres sadraudzības pilsēta. Patvērumu lūgušais politiķis savulaik ir viesojies Latvijā.

