Ogres novadā pēdējā laikā demontēti trīs padomju okupācijas pieminekļi,informēja Ogres novada pašvaldības pārstāvis Nikolajs Sapožņikovs. Ogres novada pašvaldības domes ārkārtas sēdē 21.aprīlī deputāti pieņēma lēmumu demontēt novada teritorijā esošos piemiņas akmeņus, kas simbolizē ar Padomju Savienības un tās militāro spēku izšķirošo lomu karā, kā arī vēsta par komunistiskās ideoloģijas pozīciju nostiprināšanos okupētajās valstīs.

Kā pirmais tika demontēts piemiņas akmens Padomju armijas karavīriem Madlienas pagasta centrā. Pagājušās nedēļas nogalē aizvākts otrs Padomju armijas karavīrus godinošs piemiņas akmens, kas līdz šim atradās Lauberes pagastā skolas teritorijā.

Eiropas dienā, 9.maijā, demontāžas brīdis pienāca arī Tomes pagastā, pie kādreizējās Tomes pamatskolas, esošajam piemiņas akmenim, kas tur tika uzstādīts par godu Padomju armijas izlūkgrupai "Baikāls", kas Tomes apkaimē darbojās 1944.gadā no 28.augusta līdz 20.septembrim komandiera Arvīda Rozes vadībā, informēja Sapožņikovs.

Nākotnē plānots nojaukt arī piemiņas akmeni pie Ikšķiles dzelzceļa stacijas, kas šajā vietā uzstādīts, godinot PSRS Ārlietu tautas komisariāta diplomātisko kurjeru Teodoru Neti.

Ogres novada Madlienas pagastā, lauka vidū netālu aiz Madlienas vecās skolas, uzstādīts piemineklis totalitāro režīmu terora upuriem. Šis piemineklis pagaidām netiks demontēts, jo uz tā mājvietu sev izveidojis stārķu pāris, piebilda pašvaldības pārstāvis.

Kā vēstīts, lēmumu par šādu pieminekļu demontāžu pieņēmušas arī citas pašvaldības, piemēram, Bauskas un Jelgavas novads, savukārt Ādažu novadā piemiņas akmens demontēšana bijusi privāta iniciatīva. Tāpat pēdējā laikā saistībā ar Krievijas iebrukumu Ukrainā aktualizējies jautājums par Rīgā, Uzvaras parkā, esošo pieminekli un iespējām to demontēt.

