Kas paveikts novadā
- Ogrē. Vairāki mājokļi pielāgoti cilvēkiem ar kustību traucējumiem: uzstādīts krēsls-pacēlājs kāpnēm ar pagriezienu, pārbūvētas vannas istabas, uzstādīti pie sienas stiprināmi nolokāmi dušas krēsli ar regulējamu augstumu, paplašinātas durvju ailes un pazemināti sliekšņi. Telpās ierīkotas atbalsta margas un satvērieni drošākai pārvietošanai un pašaprūpei.
- Ķegumā. Veikta mājokļa pielāgošana personai ar kustību traucējumiem – uzstādīta pacelšanas ierīce drošai pārvietošanai un aprūpei, pārbūvēta vannas istaba, padarot to ērtāku un drošāku lietošanai, kā arī izbūvēta ietve ar margām līdz pat vārtiem, lai cilvēks varētu patstāvīgi nokļūt līdz automašīnai un pārvietoties ikdienas gaitās.
- Lielvārdē. Ierīkots ratiņkrēsla kāpurķēžu pacēlājs patstāvīgai pārvietošanai starp mājas līmeņiem, uzstādīts dušas krēsls un veikti iekštelpu pielāgojumi ērtākai pārvietošanai.
- Taurupē. Realizēti plašāki mājokļa pielāgošanas darbi – izbūvēta jauna virtuve ar ērtu piekļuvi cilvēkam ar kustību traucējumiem, uzstādīta apkures krāsniņa komfortabliem dzīves apstākļiem visa gada garumā, pielāgots sanitārais mezgls, paplašinātas telpas un uzstādīti atbalsta rokturi.
- Meņģelē. Jauna pandusa izbūve ar neslīdošu betona bruģa segumu, apmalēm un margām, virtuves remonts un pielāgotās virtuves iekārtas izbūve.
Kopumā projekta laikā uzlabotos mājokļos pielāgoti sanitārie mezgli, paplašinātas durvju ailes, uzstādīti pacēlāji un pandusi, lai pārvietošanās būtu drošāka un ērtāka ikdienā.
Projekta īstenotāji un finansējums
Darbus astoņos mājokļos veica SIA “MRG Būve” (līguma summa – 144 350,31 EUR bez PVN). 2025. gada 13. oktobrī parakstīts darbu nodošanas –pieņemšanas akts par līguma izpildi; izpildīto darbu apjoms – 144 055,97 EUR (bez PVN).
Būvuzraudzību nodrošina SIA “Prokrial” (6 000 EUR bez PVN), autoruzraudzību veica SIA “I.Projekts”, bet pacēlāja piegādi Lielvārdē nodrošināja UAB “Amedika”.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas – 199 276,11 EUR, tostarp:
- 164 691,00 EUR – Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma finansējums;
- 34 585,11 EUR – valsts budžeta līdzfinansējums.
Katrs šāds pielāgojums būtiski uzlabo cilvēka dzīves kvalitāti — tas ļauj justies drošāk, saglabāt neatkarību un iespēju dzīvot savās mājās. Vienlaikus īpaši svarīgi ir tas, ka uzlabojas arī iespēja brīvi izkļūt no mājokļa, piedalīties sabiedriskajā dzīvē un saglabāt aktīvu saikni ar apkārtējo vidi. Šī programma ir ļoti nozīmīga ikvienam, kam nepieciešams atbalsts ikdienas dzīves apstākļu un mobilitātes uzlabošanai.