Pieminot deportāciju upurus, 14. jūnijā no plkst. 11.00 pasākumā ar nosaukumu “Aizvestie. Neaizmirstie. 80 gadi kopš 14. jūnija deportācijām” vienlaikus visā Latvijā tika lasīti 1941. gadā izsūtīto Latvijas iedzīvotāju vārdi.
Pie Politiski represēto piemiņas akmens Ogrē izsūtīto vārdus lasīja Ogresgala, Suntažus, Lauberes, Krapes, Madlienas, Ķeipenes, Meņģeles, Taurupes, Mazozolu pagastu un Ogres pilsētas iedzīvotāji. Kopumā tika nosaukti 125 deportēto cilvēku vārdi, cilvēku, kurus okupācijas režīms aizveda tālu prom no mājām. Aizvestas tika veselas ģimenes, tostarp bērni un veci cilvēki.
Pasākumā piedalījās un teica runu Ogres novada domes priekšsēdētājs Egils Helmanis, kura ģimeni arī skāra 14. jūnija izvešana. E. Helmanis norādīja, ka Latvijas tautas pamatu, saimnieku ģimenes, no iekoptām mājām izveda svešumā ar mērķi – iznīcināt valsti. Priekšsēdētājs uzsvēra, ka mūsu senči ir paraugs mums visiem un mums ir jāmācās viņu izturība, cīņas spars un saimniekošana savā zemē.