Pieminot deportāciju upurus, 14. jūnijā no plkst. 11.00 pasākumā ar nosaukumu “Aizvestie. Neaizmirstie. 80 gadi kopš 14. jūnija deportācijām” vienlaikus visā Latvijā tiks lasīti 1941. gadā izsūtīto Latvijas iedzīvotāju vārdi.
Pie piemiņas akmens 1940.-1949. gadā represētajiem ogrēniešiem, Upes prospekta un Meža prospekta krustojumā, Ogrē, izsūtīto vārdus lasīs Ogresgala, Suntažus, Lauberes, Krapes, Madlienas, Ķeipenes, Meņģeles, Taurupes, Mazozolu pagastu un Ogres pilsētas iedzīvotāji.Kopumā tiks nosaukti 125 deportēto cilvēku vārdi, cilvēku, kurus okupācijas režīms aizveda tālu prom no mājām. Aizvestas tika veselas ģimenes, tostarp bērni un veci cilvēki. Daudzas mājas novadā palika tukšas un pamestas. Lasījumus veiks dažādu paaudžu pārstāvji no visiem pagastiem, to vidū cilvēki, kuru ģimenes tieši skāra 14.jūnija izvešana - Daiga Zamarina, Laura Jefimova, Silvestrs Dzalbs, Sintija Fišmeistere, Diāna Ruska, Maruta Sosnare, Daiga Sosnare, Aigars Ozoliņš, Edgars Kalnriekstiņš, Dzidra Sproģe un Sofija Gisiča un citi.
Lasījumi tiks straumēti reāllaikā platformās LSM.lv un LNB.lv, kur būs pieejama “Karšu izdevniecības Jāņa sēta” izstrādāta digitāla Latvijas karte ar apkopotām saitēm uz tiešraidēm no pasākumiem pašvaldībās.
14. jūnija norises atspoguļos Latvijas sabiedriskie un reģionālie mediji. 1941. gada 14. jūnijā izsūtīto Ogres novada iedzīvotāju vārdu lasījumi tiks straumēti arī Ogres novada Kultūras centra un Ogres novada Facebook lapās.
Pasākumu Ogres novadā rīko Ogres novada Kultūras centrs sadarbībā ar Ogres politiski represēto klubu.
Piemiņas pasākumu “Aizvestie. Neaizmirstie. 80 gadi kopš 14. jūnija deportācijām” rīko Valsts prezidenta kanceleja un Latvijas Nacionālā bibliotēka sadarbībā ar ekspertiem no Latvijas Nacionālā arhīva, “Karšu izdevniecības Jāņa sēta” un sabiedriskajiem medijiem.