Pieminot deportāciju upurus, 14. jūnijā no plkst. 11.00 pasākumā ar nosaukumu “Aizvestie. Neaizmirstie. 80 gadi kopš 14. jūnija deportācijām” vienlaikus visā Latvijā tiks lasīti 1941. gadā izsūtīto Latvijas iedzīvotāju vārdi. Piemiņas pasākumi notiks arī tautiešu mītņu zemēs ārpus Latvijas. Plkst. 10.50 plānota Valsts prezidenta Egila Levita uzruna.
Ogres novadā vārdu lasīšana notiks Ogrē, Ogresgala, Lauberes, Taurupes, Mazozolu, Krapes, Ķeipenes, Suntažu un Meņģeles pagastos. Kopumā tiks nosaukti 125 deportēto cilvēku vārdi, cilvēku, kurus okupācijas režīms aizveda tālu prom no mājām. Aizvestas tika veselas ģimenes, tostarp bērni un veci cilvēki. Daudzas mājas novadā palika tukšas un pamestas. Lasījumus veiks dažādu paaudžu pārstāvji no visiem pagastiem, to vidū cilvēki, kuru ģimenes tieši skāra 14.jūnija izvešana - Daiga Zamarina, Laura Jefimova, Silvestrs Dzalbs, Sintija Fišmeistere, Diāna Ruska, Maruta Sosnare, Daiga Sosnare, Aigars Ozoliņš, Edgars Kalnriekstiņš, Dzidra Sproģe un Sofija Gisiča un citi.
Lasījumi tiks straumēti reāllaikā platformās LSM.lv un LNB.lv, kur būs pieejama “Karšu izdevniecības Jāņa sēta” izstrādāta digitāla Latvijas karte ar apkopotām saitēm uz tiešraidēm no pasākumiem pašvaldībās. Šajā kartē vēlāk tiks ievietoti arī piemiņas pasākumu videomateriāli, kā arī dati par deportētajiem, lai veidotu un attīstītu publiski pieejamu tiešsaistes platformu, kas vizualizē deportācijas Latvijā, palīdzot aptvert apmēru un sekas, parādot statistiku un vienlaikus ļaujot izsekot individuāliem izvesto cilvēku stāstiem. Savukārt, lai latvieši pasaulē varētu iesaistīties un šai piemiņas brīdī būt domās kopā ar 14. jūnija upuriem, kā arī ar latviešiem Latvijā un citur ārzemēs, digitālajā piemiņas kartē būs sadaļa, kurā ikviens latvietis pasaulē varēs ievietot savu, ģimenes vai domubiedru grupas foto ar aizdegtām piemiņas svecēm rokās.
Pasākuma idejas autore Sandra Kalniete norāda: “Nav nekā personīgāka un individuālāka par cilvēka vārdu un uzvārdu, jo tas pavada ikvienu no dzimšanas līdz nāves brīdim un turpina pastāvēt līdz laiku aizlaikiem vēstures annālēs. Ikviens izsūtītais ir pelnījis, lai viņš nebūtu tikai sīka vienība kādā lielākā, apkopojošā skaitlī. Vārdu lasīšanas ceremonijai vienlaikus notiekot visos Latvijas novados un pagastos un piemiņas brīžus saslēdzot vienotā Latvijas tīmeklī, tiek dota iespēja piemiņas pasākumā piedalīties kā Latvijā, tā visā pasaulē mītošajiem tautiešiem.”
14. jūnija norises atspoguļos Latvijas sabiedriskie un reģionālie mediji. 1941. gada 14. jūnijā izsūtīto Ogres novada iedzīvotāju vārdu lasījumi tiks straumēti arī Ogres novada Kultūras centra un Ogres novada Facebook lapās.
Pasākumu Ogres novadā rīko Ogres novada Kultūras centrs sadarbībā ar Ogres politiski represēto klubu.
Piemiņas pasākumu “Aizvestie. Neaizmirstie. 80 gadi kopš 14. jūnija deportācijām” rīko Valsts prezidenta kanceleja un Latvijas Nacionālā bibliotēka sadarbībā ar ekspertiem no Latvijas Nacionālā arhīva, “Karšu izdevniecības Jāņa sēta” un sabiedriskajiem medijiem.