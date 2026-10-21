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Trešdiena, 21. oktobris, 2026 08:35

Ogres novada pircēji palīdz sarūpēt tūkstošiem maltīšu grūtībās nonākušajiem

LETA/OgreNet
Ogres novada pircēji palīdz sarūpēt tūkstošiem maltīšu grūtībās nonākušajiem
Publicitātes foto
Trešdiena, 21. oktobris, 2026 08:35

Ogres novada pircēji palīdz sarūpēt tūkstošiem maltīšu grūtībās nonākušajiem

LETA/OgreNet

Mazumtirgotāja SIA "Rimi Latvia" veikalos pārtikas bankas "Paēdušai Latvijai" akcijā saziedotas 5913 pārtikas pakas. Vidzemē sakomplektētas 1717 pārtikas pakas, no kurām vairāk saziedotas Mārupes, Ķekavas un Ogres novados. Latgalē saziedotas 498 pārtikas pakas, Rēzeknes pircējiem esot aktīvākajiem ar 219 pakām, bet Sēlijā Jēkabpils iedzīvotāji sakomplektējuši 86 ziedojuma pakas. Zemgales iedzīvotāji saziedoja 311 pakas, Jelgavas iedzīvotājiem ziedojot aktīvāk. Savukārt Kurzemē kopumā saziedotas 1015 pārtikas pakas, no kurām teju pusi jeb 490 pakas saziedoja Liepājas iedzīvotāji, bet 209 pakas - Ventspils iedzīvotāji.

Pārtikas bankas "Paēdušai Latvijai" vadītāja Agita Kraukle norāda, ka akcija apliecina sabiedrības atsaucību un vēlmi atbalstīt trūkumā nonākušos līdzcilvēkus. Katra ziedotā pārtikas paka ir praktisks atbalsts ģimenēm grūtā brīdī un apliecinājums, ka viņi nav vieni.

"Rimi Latvia" ārējās komunikācijas vadītāja Everita Bičkova atzīmēja, ka līdzās paku piepildīšanas akcijām divreiz gadā "Rimi" katru dienu nodrošina pārtikas ziedojumus - gan preces ar ilgu derīguma termiņu regulāram atbalstam, gan produktus ar pēdējās dienas termiņu tūlītējam patēriņam. Šogad "Rimi" ziedojis 848 tonnas pārtikas, kas ir par 31% vairāk, salīdzinot ar šo pašu periodu pērn.

17. oktobrī "Rimi Latvia" 53 veikalos visā Latvijā un e-veikalā notika pārtikas bankas "Paēdušai Latvijai" pārtikas paku piepildīšanas akcija.

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