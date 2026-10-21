Ogres novada pircēji palīdz sarūpēt tūkstošiem maltīšu grūtībās nonākušajiem

Pārtikas bankas "Paēdušai Latvijai" vadītāja Agita Kraukle norāda, ka akcija apliecina sabiedrības atsaucību un vēlmi atbalstīt trūkumā nonākušos līdzcilvēkus. Katra ziedotā pārtikas paka ir praktisks atbalsts ģimenēm grūtā brīdī un apliecinājums, ka viņi nav vieni.
"Rimi Latvia" ārējās komunikācijas vadītāja Everita Bičkova atzīmēja, ka līdzās paku piepildīšanas akcijām divreiz gadā "Rimi" katru dienu nodrošina pārtikas ziedojumus - gan preces ar ilgu derīguma termiņu regulāram atbalstam, gan produktus ar pēdējās dienas termiņu tūlītējam patēriņam. Šogad "Rimi" ziedojis 848 tonnas pārtikas, kas ir par 31% vairāk, salīdzinot ar šo pašu periodu pērn.
17. oktobrī "Rimi Latvia" 53 veikalos visā Latvijā un e-veikalā notika pārtikas bankas "Paēdušai Latvijai" pārtikas paku piepildīšanas akcija.