Ogres novadā plāno streikot 1168 pedagogi no 33 izglītības iestādēm

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) Ogres novada arodorganizācijas priekšsēdētāja Velga Kalniņa informē, ka streikā piedalīsies arī daudzi izglītības iestāžu vadītāji un tehniskie darbinieki, kuri atbalsta pedagogu prasības, līdz ar to daudzas izglītības iestādes Ogres novadā no 19.septembra uz nenoteiktu laiku būs slēgtas, jo nebūs iespēja nodrošināt mācību procesu.

Kalniņa apgalvo, ka situācija izglītības nozarē ir katastrofāla, uz ko norādot lielais pedagogu vakanču skaits, kas rada pārslodzi citiem pedagogiem, kā arī nesabalansētā darba slodze. Skolotājs nevarot darba dienas beigās aizvērt skolas durvis un vakara stundas veltīt sev un ģimenei, bet brīvo laiku pavada, gatavojot metodiskos materiālus, labojot pārbaudes darbus, sazinoties ar vecākiem, rakstot atskaites un veicot citus pienākumus, un par to nesaņem finansiālu atlīdzību. Kalniņa piebilst, ka nozarē grūti piesaistīt jaunus pedagogus lielās darba slodzes un zemā atalgojuma dēļ, līdz ar to lielākā daļa pedagogu ir vecumā no 50 līdz 60 un pat 70 gadiem.

"LIZDA jau gadiem vēršas pie valdības, lai risinātu izglītības nozarē samilzušās problēmas, taču netiekam sadzirdēti. Tāpēc streiks ir kā galējais līdzeklis, lai pievērstu visas sabiedrības uzmanību," norāda Kalniņa.

Pēc viņas paustā, izglītības darbinieki apzinās, ka streiks sagādās ļoti lielas problēmas daudzām ģimenēm, bet streiks esot ne tikai par izglītības darbinieku nākotni, bet arī par visu bērnu nākotni, lai visiem skolēniem un studentiem būtu augsti kvalificēti un profesionāli pedagogi visos mācību priekšmetos, lai valstiski tiktu risināts pedagogu trūkums, lai katram pedagogam būtu laiks individuālai pieejai katram skolēnam.

Kalniņa aicina sabiedrību atbalstīt pedagogus un nevērsties pret izglītības iestādi, tās pedagogiem, izglītības pārvaldi un pašvaldību, bet gan pie Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM), valdības un Saeimas, jo LIZDA prasību izpilde ir viņu atbildība.

Ogres novada Izglītības pārvaldes vadītājs Igors Grigorjevs skaidro, ka par darba organizēšanu izglītības iestādē streika laikā vecākus informē izglītības iestādes vadītājs, bet, ja streiko arī iestādes vadītājs, tad pašvaldības nozīmēts vadītāja pienākumu izpildītājs.

Jau ziņots, ka plānotais pedagogu streika sāksies 19.septembrī. Vēl gan turpinās sarunas starp arodbiedrību un valsts pārvaldi par vienošanos, lai streiks tiktu atcelts.