Sabiedriskā transporta maršrutu tīkls veidojams, lai apmierinātu iedzīvotāju pieprasījumu pēc sabiedriskā transporta pakalpojumiem un nodrošinātu maršrutu tīklā iespēju apmeklēt izglītības iestādes, ārstniecības iestādes, darbavietas, valsts un pašvaldību institūcijas to normālajā jeb vispārpieņemtajā darba laikā. Veidojot maršruta tīklu ārpus pilsētām, vispirms tiek nodrošināta iespēja skolēniem apmeklēt izglītības iestādes. Saskaņā ar Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 6. panta sestās daļas 1. punkta c) apakšpunktu maršrutu tīklu izstrādā, nodrošinot pilsētas nozīmes pārvadājumos pilsētas centra vai pilsētas daļu saistību ar tuvākajām apkārtējām teritorijām.
Ogres novada pašvaldības izpilddirektora vietniece Dana Bārbale skaidro, ka pašvaldības speciālisti, izvērtējot Ogres novada pašvaldības autotransporta resursus, esošos maršrutu tīklus, nepieciešamos transporta resursus un iespējas izglītojamo pārvadāšanai uz un no izglītības iestādēm, kā arī ņemot vērā iedzīvotāju lūgumus, secināja, ka ir nepieciešams izveidot jaunu maršruta tīklu, kas aptvertu Ikšķiles, Tīnūžu un Turkalnes apdzīvotās vietas. Jauna maršruta tīkla izveide šajā teritorijā ir nepieciešama, lai nodrošinātu izglītojamo nokļūšanu uz un no Ogres pilsētas izglītības iestādēm un interešu izglītības nodarbībām, iedzīvotāju nokļūšanu uz un no novada administratīvo centru svarīgu pakalpojumu saņemšanai (veselības aprūpe, pieejamie valsts sniegtie pakalpojumi Ogres pilsētā, tādi kā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Pilsonības un migrācijas pārvalde, Zemesgrāmata, pasts, banka, autoosta, dzelzceļa stacija, u.c., kultūras pakalpojumi, bibliotēka, tūrisma iespējas), kā arī novada teritoriālo vienību ārpus Ogres pilsētas attīstību.
“Viens no administratīvi teritoriālās reformas mērķiem tieši ir veicināt pakalpojumu pieejamību un novada administratīvās teritorijas attīstību. Izstrādājot priekšlikumu par jauno sabiedriskā transport maršruta tīklu, tika ņemts vērā, lai tas aptvertu esošo autoceļu, ielu un sliežu ceļu tīklu, tādējādi apmierinot pēc iespējas plašāku iedzīvotāju pieprasījumu pēc sabiedriskā transporta pakalpojumiem. Šajā maršruta tīklā ir ietvertas vairākas blīvi apdzīvotas vietas, no kurām bērni galvenokārt mācās Ogres pilsētas izglītības iestādēs, tāpat ietvertas interešu izglītības iestādes Ogrē, Ikšķiles Brīvā skola un Ikšķiles vidusskola. Maršruta tīklam reisus plānots pielāgot tā, lai nodrošinātu bērnu nokļūšanu uz izglītības iestādēm pirms mācību sākuma, bet pēcpusdienas reisi pielāgoti izglītības iestāžu mācību dienas un interešu izglītības iestāžu darba laikam, papildus nodrošinot arī pārējiem iedzīvotājiem ērtu nokļūšanu dažādu pakalpojumu saņemšanai iestāžu darba laikā,” norāda D. Bārbale.
Kopējais plānotā maršruta tīkla garums ir ap 36 km, pieturvietu izvietojums noteikts pēc iespējas tuvāk citiem nozīmīgiem pakalpojumu atrašanās punktiem, bet ārpus pilsētas robežām – pēc iespējas iedzīvotājiem izdevīgās vietās, kas saistītas gan ar ceļu izvietojumu, apdzīvotas vietas blīvuma rādītājiem un iedzīvotāju vajadzībām.
Izveidojot jaunā sabiedriskā transporta kustības tīklu, paplašināsies iespējas apmeklēt tūrisma objektus bijušā Ikšķiles novada teritorijā, piemēram, Turkalnes muižu, Sv.Meinarda salu, kultūras mantojuma centru “Tīnūžu muiža”, kā arī atpūtas un brīvā laika pavadīšanas iespējas, līdz ar to tiek prognozēts, ka pārvadājumu intensitāte un pārvadājumu regularitāte varētu palielināties.
Plānotais jaunais Ogres pilsētas sabiedriskā transporta maršruta tīkls ir šāds: Ogres Mūzikas un mākslas skolas Mūzikas nodaļa – Ogres autoosta – Ogres novada Sporta centrs – Raiņa prospekts – A/S “Ogre” – Ikšķiles brīvā skola – Sv. Meinarda sala – kafejnīca “Dārzā” – Ikšķiles vidusskola – Skolas iela 4, Ikšķile – Lazdukalna kapi – Krustceles – Tīnūžu skola – Kranciema krustojums – “Pērles” – “Monētas” – “Kursieši” – Turkalne – Kapi 2 – Kapi 1 – Slimnīca – Ogres Mūzikas un mākslas skolas Mūzikas nodaļa (pieturvietas vēl tiks precizētas).