Sociālais aprūpes centrs Senliepas darbojās Ķeguma novadā. Tas izveidots kā pieaugušo ilgstošas sociālās aprūpes institūcija, nodrošinot pensijas vecuma personām, invalīdiem un personām ar funkcionāliem traucējumiem diennakts aprūpi un nepieciešamības gadījumā pastāvīgu dzīvesvietu.
Īstenojot administratīvi teritoriālo reformu un izvērtējot katra bijušā novada un jaunizveidotā Ogres novada funkcijas, pakalpojumu izmaksu salīdzinājumu un ietekmi uz iestādes saistībām, tika secināts, ka būtu lietderīgi reorganizēt sociālo aprūpes centru "Senliepas", tā funkcijas un uzdevumus deleģējot SIA "Ogres rajona slimnīcai". Reorganizācijas rezultātā nesamazināsies sniegto pakalpojumu apjoms un kvalitāte, tā tiks veikta Ogres novada pašvaldības budžeta ietvaros.
Plānots, ka sociālā aprūpes centra "Senliepas" klienti turpmāk uzturēsies Ogres pansionātā. Kā informēja SIA "Ogres rajona slimnīcas" valdes priekšsēdētājs un domes deputāts Dainis Širovs (NA), slimnīcai jau ir uzkrāta veiksmīga pieredze, uzturot Ogres pansionātu, kurā pašlaik mitinās 84 klienti. Pansionātā ir nodrošināti labi dzīves apstākļi, kvalificēti speciālisti, visas istabas ir izremontētas un aprīkotas ar dušu. Kopumā Ogres pansionāta telpās var uzņemt 120 klientus, sociālajā aprūpes centrā "Senliepas" patlaban uzturas 27 klienti.
Širovs uzsvēra, ka Ogres pansionāts parūpēsies gan par klientiem, gan arī sociālā aprūpes centra darbiniekiem. "Lai cilvēki justos droši un būtu informēti par apstākļiem Ogres pansionātā, esmu jau piedāvājis sociālā aprūpes centra personālam iepazīties klātienē ar Ogres pansionāta darbu. Vakar jau uzņēmām pirmo interesentu grupu," komentēja Širovs.
Deputāts Ilmārs Zemnieks (NA) norādīja, ka jautājums par sociālās aprūpes centra "Senliepas" reorganizāciju rada pretrunīgas emocijas, taču uzsvēra, ka apzinās situāciju un ir gatavs atbalstīt lēmumu, lai saimniekošana jaunajā novadā būtu pēc iespējas veiksmīgāka.
Atbildot uz Zemnieka komentāru, domes priekšsēdētājs Egils Helmanis (NA) uzsvēra, ka priekšā vēl ir daudz izaicinājumu arī citās jomās, kas prasīs finanšu resursus. Viņš atzina, ka diemžēl ne visi novadi ir saimniekojuši vienādi, plānojot ilgtermiņa attīstību. "Ja radīsies iespēja piesaistīt finansējumu sociālā aprūpes centra attīstībai, mēs to darīsim, taču pašlaik tas pašvaldībai rada zaudējumus," paskaidroja Helmanis.
Savukārt Raivis Ūzuls (LA un "Vidzemes partija") aicināja minēto jautājumu nesasteigt un vēlreiz pārdomāt tā nepieciešamību. Viņš uzskata, ka šāda sociālā pakalpojuma pieprasījums arvien pieaugs.
Helmanis gan vēlreiz norādīja, ka šajā gadījumā ir jāpieņem racionāls lēmums, ir būtiski ietaupīt finanšu līdzekļus, ja var nodrošināt kvalitatīvu pakalpojumu vienuviet Ogres pansionātā, kur blakus atrodas arī slimnīca.
Diskusijā iesaistījās arī deputāte Dace Kļaviņa, kura informēja, ka sociālajā aprūpes centrā "Senliepas" tiek nodrošināti kvalitatīvi pakalpojumi, taču tie ir ļoti dārgi pašvaldībai. Vidējās izmaksas vienam cilvēkam ir 1200 eiro, kas ir līdzvērtīga summa pakalpojumiem privātās ilgstošās aprūpes sociālajos centros, taču klients apmaksā nedaudz vairāk nekā pusi, pārējo sedz pašvaldība.
"Apvienotajā novadā nevaram pieļaut nevienlīdzīgu attieksmi, cenas ir jāizlīdzina. Protams, tas ir smags lēmums, cilvēkiem būs jāpārvietojas uz jaunām mājām Ogres pansionātā, taču Ogre sniedz lielākas iespējas, šeit ir labāka piekļūstamība un vairāk cita veida pakalpojumu. Lēmums ir jāpieņem strauji, jo no darba aizgāja "Senliepas" vadītāja un kvalificētu personālu lauku reģionos ir atrast grūti," piebilda Kļaviņa.
Deputāti pieņēma lēmumu par sociālā aprūpes centra reorganizāciju ar mērķi nodrošināt personāla un finanšu resursu koncentrāciju un efektīvāku resursu- cilvēkresursu, tehnisko resursu un aprīkojuma - izmantošanu sociālās palīdzības īstenošanai un pilnveidošanai, tādējādi īstenojot labas pārvaldības principu.
Sociālā aprūpes centra reorganizācija ir uzsākta, iedzīvotāji par reorganizācijas procesu un turpmāko pakalpojuma saņemšanas iespējām tiks informēti līdz 1.aprīlim.