Jāpiebilst, ka akcijas, kuru rīko Ogres novada pašvaldība sadarbībā ar atkritumu apsaimniekotājiem, pagarinājums attiecas tikai uz lapām. Līdz šā gada 30. novembrim sagrābtās lapas bez maksas varēs nodot atkritumu apsaimniekotāja „Ķilupe” šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumos Ogrē un Lielvārdē, kā arī jaunatklātajā„CleanR” laukumā Ikšķilē.
Citus dārza bioloģiski noārdāmos atkritumus laukumos varēs nodot atbilstoši noteiktajam tarifam.
Abi uzņēmumi aicina nededzināt lapas, tā izvairoties no ugunsbīstamības un piedūmojuma, kas negatīvi ietekmē dzīves kvalitāti gan tuvākajiem kaimiņiem, gan arī plašākā apkārtnē.
Tāpat atkritumu apsaimniekotāji atgādina, ka ne mazāk kaitīga prakse ir sagrābtās lapas vai zāli vienkārši aizvest un izbērt tuvējā mežā. Tas ir pretlikumīgi, jo šāda rīcība var ietekmēt meža ekosistēmu, kā arī ieviest tajā nevēlamus augus vai invazīvās augu un dzīvnieku sugas. Tas ir pārkāpums, par kuru var saņemt administratīvu vai naudas sodu.
Svarīgi: lapas iedzīvotājiem pašiem ir jāizber no maisiem darbinieku norādītajos konteineros; maisos nedrīkst būt sadzīves atkritumu piemaisījumi. Lapas vai citus dārza BIO atkritumus nedrīkst iepriekš atvest un atstāt laukumos bez vienošanās ar laukumu darbiniekiem, kur tās paredzēts novietot!
Lūk, atkritumu šķirošanas laukumu adreses un darba laiki:
|
AKMEŅU IELĀ 43B, OGRE:
Pr, Otr, Tr, Cet, Pk: no 10.00 līdz 19.00.
Se, Sv, svētku dienās – no 10.00 līdz 16.00.
|
DRAVNIEKU IELA 9C, LIELVĀRDE:
Sv, Pr, svētku dienās: slēgts.
Otr, Tr – no 10.00 līdz 14.00.
Cet – no 14.00 līdz 19.00.
Pk, Se – no 10.00 līdz 15.00.
|
"Kaparāmuru karjers - Ezeri", IKŠĶILE:
1.11. - 31.03: Otr, Tr, Cet, Pk, Se no 09.00 līdz 17.00.
Sv, Pr, un svētku dienās – slēgts.