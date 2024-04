Ogres novadā siltumenerģijas tarifs no oktobra samazināsies

Siltumenerģijas tarifs Ogrē



SIA “Ogres namsaimnieks” informē, ka 30.augustā SPRK izskatīšanai iesniegtas siltumenerģijas tarifa izmaiņas, kas saistītas ar iepirktās siltumenerģijas, kas ražota no šķeldas, cenu izmaiņām. Tiek plānotas izmaiņas tarifa mainīgajai maksai no 117,42 uz 98,84 eiro/MWh (bez PVN) jeb cenas samazinājums par 15%.

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu un noteiktā tarifa pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus saistībā ar norādītajām tarifa izmaiņām par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto siltumenerģijas gala tarifu lietotājs var SIA “Ogres namsaimnieks” biroja telpās Mālkalnes prospektā 3, Ogrē, Ogres novadā, LV-5001, darbdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00, iepriekš sazinoties ar Siltumapgādes nodaļas vadītāju Igoru Minovu - zvanot uz tālruņa numuru 26594348 vai rakstot uz e-pasta adresi .

Siltumenerģijas tarifs Jumpravā, Lēdmanē un Lielvārdē



SIA “Lielvārdes Remte” informē, ka Jumpravā no 1.oktobra samazināsies siltumenerģijas ražošanas tarifs (par 26,74%) un siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs (par 18,44%), kopumā tarifam samazinoties par 24,39% (šobrīd ir 91,36 eiro/MWh, plānotais no 1.oktobra – 69,08 eiro/MWh). Savukārt Lēdmanē no 1.oktobra siltumenerģijas ražošanas tarifu plānots samazināt par 30,93% un siltumenerģijas pārvades un sadales tarifu par 17,83%, kopumā tarifam samazinoties par 27,64% (šobrīd ir 164,71 eiro/MWh, plānotais no 1.oktobra – 119,19 eiro/MWh).

Savukārt Lielvārdē siltumenerģija tiek ražota, tikai izmantojot dabasgāzi, kura tiek pirkta par biržas cenu, kas katru mēnesi mainās. 2023.gada augustā siltumenerģijas tarifs ir 107,83 eiro/MWh. Komersants līdz katra mēneša 10.datumam paziņo SPRK un ievieto savā mājaslapā aktuālā mēneša siltumenerģijas tarifu.

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu un projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifa projektu, lietotājs var SIA "Lielvārdes Remte", reģ. Nr. LV47403003224, juridiskā adrese: Ceriņu ielā 3, Lielvārde, Ogres novads, LV-5070, iepriekš sazinoties pa tālr. 65059010 vai rakstot uz e-pasta adresi .

Siltumenerģijas tarifs Madlienas, Suntažu, Ķeipenes un Lauberes pagastā



SIA “MS siltums” informē, ka siltumenerģijas tarifs Madlienas, Suntažu, Ķeipenes un Lauberes pagastā no 1.oktobra samazināsies par 15,2% un būs 84,34 eiro/MWh. Siltumenerģijas ražošanas tarifa samazinājums paredzēts par 16,72% - no 81,66 eiro/MWh līdz 68,01 eiro/MWh, siltumenerģijas sadales tarifs viendaļīga tarifa gadījumā samazināsies par 8,45% - no 17,40 eiro/MWh līdz 15,93 eiro/MWh, turpretī siltumenerģijas tirdzniecības tarifs saglabāsies 0,4 eiro/MWh.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt Ogres novada pašvaldības SIA “MS siltums”, “Pagastmāja”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., LV-5045, e-pasta adrese: , kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr. 67097277, vai tās reģionālās struktūrvienības adresē) e-pasta adrese: , septiņu dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas normatīvajos aktos noteiktajā kartībā.

Siltumenerģijas tarifs Ikšķilē



Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Ikšķiles māja” informē, ka šobrīd Ikšķilē ir spēkā siltumenerģijas tarifs, kas stājies spēkā šī gada 1.augustā, un tas ir 91,84 eiro/MWh (bez PVN).