Pirmdiena, 1. marts, 2021 12:15

Ogres novadā skolās plāno uzņemt 400 pirmklasniekus

Ogres novadā skolās plāno uzņemt 400 pirmklasniekus
Ogres novada pašvaldības domes sēdē 18. februārī tika pieņemts lēmums par 1. un 10. klašu skaitu 2021./2022. mācību gadā Ogres novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs.
Kopumā Ogres novada skolās nākamajā mācību gadā 1. klasēs plānots uzņemt 400 skolēnus un 10. klasēs – 213 skolēnus.

Nākamajā mācību gadā Ogres 1. vidusskolā būs seši 1. klašu komplekti, Ogres sākumskolā – pieci 1. klašu komplekti, Jaunogres vidusskolā – divi 1. klašu komplekti, Suntažu vidusskolā (tai skaitā Lauberes filiālē) – divi 1. klašu komplekti, Taurupes pamatskolā (tai skaitā Mazozolu un Meņģeles filiālē) – trīs 1. klašu komplekti, Ogresgala pamatskolā, Ķeipenes pamatskolā, Madlienas vidusskolā – katrā viens 1. klases komplekts.

Ja kādā no skolām 1. klasē izglītojamo skaits būs mazāks par 9, tad šiem bērniem būs jāmācās apvienotajā klasē kopā ar kādu citu sākumskolas klases skolēniem.

Nākamajā mācību gadā Ogres 1. vidusskolā (tai skaitā vakara un neklātienes nodaļā) plānots atvērt četrus 10. klašu komplektus, Ogres Valsts ģimnāzijā – trīs 10. klašu komplektus, Jaunogres vidusskolā, Madlienas vidusskolā un Suntažu vidusskolā – katrā vienu 10. klases komplektu.

