Otrdiena, 9. februāris, 2021 14:47

Ogres novada skolas saņēmušas pašvaldības iegādātos datorus

Ogres novada skolas saņēmušas pašvaldības iegādātos datorus
Februāra sākumā Ogres novada pašvaldība saņēma iepirkto datortehniku, kas paredzēta 7. un 10. klašu skolēniem jaunā, kompetenču pieejās balstītā mācību satura apguvei. Pavisam iegādāti 320 portatīvie datori, kas lielākoties jau nogādāti visās skolās novadā.
Ņemot vērā, ka mācību process visās klašu grupās šobrīd notiek attālināti, Ogres novada izglītības iestāžu vadītāju tiešsaistes sanāksmē tika nolemts, ka datortehnika šobrīd primāri tiks izsniegta skolēniem, kuriem tā ir nepieciešama attālināto mācību veikšanai – neatkarīgi no klases, kurā bērns mācās. Savukārt, sākot no jaunā mācību gada, datori tiks piešķirti skolēniem, kuri 2021./2022. mācību gadā uzsāks gaitas 10. klasē, ar nosacījumu, ka mācības notiks klātienē. No nākamā mācību gada 7. klašu posmā katrā skolā tiks izveidota arī viena mobilā datora klase, kuru pēc vajadzības mācību darbā varēs izmantot jebkurš mācību priekšmeta skolotājs. 

Ogres novada skolas jau laikus gatavojās jaunā mācību satura ieviešanai izglītības iestādēs, iegādājoties datorus arī no skolai piešķirtā budžeta. Rudenī, atsākoties attālinātajām mācībām, datoru iegādei tika piešķirti arī papildu līdzekļi no pašvaldības budžeta, tāpat gada nogalē tika saņemta arī datortehnika no Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM), taču datortehnikas skaits joprojām bija nepietiekams. "Pašvaldība ir parūpējusies, lai, sākot ar šī gada septembri, 10. klases skolēni varētu veiksmīgi apgūt jauno izglītības saturu", komentē Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Gints Sīviņš. Viņš atzīst, ka datortehnikas piegādes process aizkavējies, jo šobrīd pēc datoriem ir liels pieprasījums, tos iegādājas arī skolas citos novados, tāpat arī IZM. 

"Skolu bērni un jaunieši ir mūsu prioritāte. Ieviešot jauno izglītības saturu, mācību līdzekļi bija jānodrošina IZM, taču tas netika izdarīts, līdz ar to par datoru iegādi parūpējās pašvaldība. Mums ir svarīgi, lai pakalpojumu kvalitāte ir augsta visās jomās," komentē Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis.

Skolām piešķirtie datori no pašvaldības: Jaunogres vidusskolai – 59; Ogres 1. vidusskolai – 94; Ogres Valsts ģimnāzijai - 65; Ogresgala pamatskolai - 23; Suntažu vidusskolai – 25; Ķeipenes pamatskolai – 9; Madlienas vidusskolai – 39; Taurupes pamatskolai – 6. 

Saņemot datorus, Ogres Valsts ģimnāzijas (OVĢ) direktore Inna Zeņkeviča, atzina, ka šobrīd īpaši izjūt pašvaldības atbalstu un  jūt, ka izglītība tiešām ir viena no pašvaldības prioritātēm. Šobrīd  visi OVĢ skolēni ar datoriem ir nodrošināti, taču tiek aptaujātas ģimenes, kurās ir vairāki skolēni un kurās, iespējams, nepieciešams papildu dators. Ir ģimenes, kurās ir vairāki skolēni, bet dators ir viens, vai arī iekārtām ir nepietiekams aprīkojums, lai mācību procesā piedalītos pilnvērtīgi. Tādos gadījumos I. Zeņkeviča aicina vecākus sazināties ar skolu, jo palīdzība nekad netiek atteikta. 

Arī Ogres 1. vidusskolas direktors Igors Grigorjevs informē, ka ārkārtējās situācijas apstākļos datori tiks izsniegti visiem skolēniem, kuriem tas šobrīd nepieciešams, neatkarīgi no klases.

