Izglītības pārvaldē norāda, ka šobrīd sarakstā uz vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē iekļauti 6 trīsgadīgi bērni, no tiem bērnudārzu jau apmeklē 4, sarakstā iekļauti 4 četrgadīgi bērni, no tiem bērnudārzu apmeklē viens bērns, sarakstā iekļauti 12 piecgadīgi bērni, no tiem bērnudārzu apmeklē 10, tāpat sarakstā iekļauti 9 sešgadīgi un septiņgadīgi bērni, bērnudārzu apmeklē 6 no šiem bērniem. Kopumā šobrīd ukraiņu bērniem Ogres novada pirmsskolas izglītības iestādēs piešķirta 21 vieta. Ukraiņu bērniem vietas piešķirtas Ogres PII “Saulīte”, Ogres PII “Strautiņš”, Ikšķiles PII “Urdaviņa”, Ķeguma PII “Gaismiņa” un Tīnūžu sākumskolā.
Joprojām turpinās ukraiņu ģimeņu apzināšana, tiek meklētas iespējas pirmsskolas vecuma bērnus, īpaši 5 un 6 gadus vecus, nodrošināt ar vietām pirmsskolas izglītības iestādēs.
Savukārt Ogres novada skolās līdz šim ir uzņemti 15 izglītojamie: Jaunogres vidusskolā - 10, Ogres 1. vidusskolā - 4, Ikšķiles vidusskolā - 1. Šodien, 23. martā, vairākās skolās (Jaunogres vidusskolā, Ogres sākumskolā, Ogres Valsts ģimnāzijā, Lielvārdes pamatskolā, Ķeguma komercnovirziena vidusskolā) notiek sarunas ar ukraiņu skolēnu vecākiem par bērnu uzņemšanu izglītības iestādē.
Izglītības pārvaldē norāda, ka šobrīd notiek izmitināto personu kustība – viņi meklē dzīvesvietu, kur ir pieejamas darba iespējas, līdz ar to mainās arī informācija par izglītības iestādēs uzņemto un uzņemamo bērnu skaitu.
Tā kā Ukrainas bērni uzsāk mācības skolās, Ogres novada pašvaldība aicina līdzcilvēkus ziedot skolas gaitām nepieciešamo: skolas somas, burtnīcas, penāļus, rakstāmpiederumus, kancelejas preces.
Ziedojumus Ukrainas kara bēgļu atbalstam var nodot:
- Ogres novada Kultūras centrā Brīvības ielā 15, Ogrē – gan darba dienās, gan brīvdienās;
- Ogres novada pašvaldības ēkā Brīvības ielā 33, Ogrē – darba dienās (pirmdien, trešdien, ceturtdien no plkst. 8.00 līdz 17.00; otrdien no plkst. 8.00 līdz 18.00; piektdien no plkst. 8.00 līdz 16.00);
- Ogres novada Sociālajā dienestā Upes prospektā 16, Ogrē – darba dienās (pirmdien no plkst. 8.00 līdz 18.00, otrdien, trešdien, ceturtdien no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdien no plkst. 8.00 līdz 14.00).
Vairāk informācijas par atbalsta sniegšanu ukraiņu ģimenēm skatāma ŠEIT