Skolēnus aicinām iesniegt pieteikumus laika posmā no 26. aprīļa līdz 13. maijam.
Aicinām pirms pieteikuma formas aizpildīšanas iepazīties ar Ogres novada pašvaldības domes apstiprinātajiem noteikumiem “Kārtība, kādā organizējama Ogres novadā deklarēto bērnu un jauniešu nodarbinātība vasaras brīvlaikā” un pieteikumu kvalitātes vērtēšanas kritēriju kārtību. Aicinām skolēnus aizpildot pieteikuma veidlapu, rakstot CV (Curriculum Vitae) un motivāciju konsultēties ar skolas karjeras konsultantu vai jaunatnes darbinieku.
Pilnvērtīgi un korekti aizpildīta pieteikuma forma un pievienotie pielikumi, jāiesniedz Ogres novada Izglītības pārvaldē elektroniski (pieteikums drīkst būt parakstīts ar roku un ieskenēts) uz e-pasta adresi vai papīra formātā klātienē Ogres novada Izglītības pārvaldē, Brīvības ielā 11. vai Brīvības ielā 15., Ogrē.
Pieteikumi, kuri vērtēšanas rezultātā ieguvuši augstākos vērtējumus, saskaņā ar darba devējam apstiprināto vietu skaitu, tiek nodoti Darba devējam, ņemot vērā skolēna pieteikumā norādīto prioritāro darba devēju.
Skolēnu saņemtos pieteikumus izvērtē Ogres novada Izglītības pārvalde. Skolēns tiks informēts par piedāvātajām darba vietām un viņam plānoto darba laiku.
Pašvaldības līdzfinansētās programmas ietvaros viens skolēns drīkst būt nodarbināts vienu mēnesi pie viena darba devēja. Skolēnam tiek noteikta vismaz minimālā mēnešalga, var tikt nodrošinātas pusdienas, kā arī nepieciešamības gadījumā tiek segti transporta izdevumi nokļūšanai uz darba vietu un mājām.
Skolēniem, kuri saņems darba piedāvājumu, Valsts ieņēmumu dienestā jānoformē elektroniskā algas nodokļu grāmatiņa un jāizņem ģimenes ārsta izziņa kurā norādīts, ka skolēna veselības stāvoklis ir atbilstošs algota darba veikšanai atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.
2022. gadā Ogres novada pašvaldības finansējums piešķirts 84 skolēnu nodarbināšanai šādos uzņēmumos un pašvaldības iestādēs- darba vietas šeit:
Atbalstam motivācijas un CV (Curriculum Vitae) sagatavošanā:
Ogrē, Krapē, Ķeipenē, Lauberē, Madlienā, Mazozolos, Meņģelē, Ogresgalā, Suntažos, Taurupē
Aleksejs Solovjovs - tālrunis: 22049865, e-pasts:
Zanda Bieziņa - tālrunis: 28263150, e-pasts:
Ikšķilē, Tīnūžos, Turkalnē
Sabīne Zviedre - tālrunis: 26680645, e-pasts:
Lielvārdē, Jumpravā, Lēdmanē, Ķegumā, Birzgalē, Rembatē, Tomē
Zita Bērziņa - Igaune - tālrunis: 27633024, e-pasts:
Ogres novada pašvaldības iekšējie noteikumi "Kārtība, kādā organizējama Ogres novadā deklarēto bērnu un jauniešu nodarbinātība vasaras brīvlaikā" šeit:
Pieteikuma veidlapa skolēniem šeit:
Informāciju sagatavoja Dace Nikolaisone, Ogres novada Izglītības pārvaldes galvenā jaunatnes lietu speciāliste, tālr. 65020461, .