Iespēja strādāt un apgūt darba prasmes būs Ogres novadā deklarētiem bērniem un jauniešiem vecumā no 13 līdz 19 gadiem, kuri iegūst izglītību vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.
Bērniem un jauniešiem iespēja pieteikties laika posmā no 7. maija līdz 24. maijam, pieteikumā papildus norādīt sev vēlamo darba devēju.
Aizpildītu skolēna pieteikuma anketu (pievienota pielikumā) , lūdzu, ienest Ogres novada izglītības pārvaldē Ogrē, Brīvības ielā 15 (Ogres novada Kultūras centra ēkā no Upes prospekta stāvlaukuma ieejas) vai elektroniski parakstītu pieteikumu sūtīt uz e-pastu: . Pieteikumu veidlapas papīra formātā pieejamas Ogrē, Brīvības ielā 15.
Pašvaldības līdzfinansētās programmas ietvaros viens skolēns drīkst būt nodarbināts vienu mēnesi pie viena darba devēja. Skolēnam tiek noteikta vismaz minimālā mēnešalga un nepieciešamības gadījumā tiek segti transporta izdevumi nokļūšanai uz darba vietu un mājām.
Skolēnu saņemtos pieteikumus apkopo Ogres novada Izglītības pārvalde un tie tiks nodoti Ogres novada pašvaldības iestādēm un komercsabiedrībām, kuras sazināsies ar bērniem un jauniešiem par darba iespējām.
Skolēniem, kuri saņems darba piedāvājumu, Valsts ieņēmumu dienestā jānoformē elektroniskā algas nodokļu grāmatiņa un jāizņem ģimenes ārsta izziņa kurā norādīts, ka skolēna veselības stāvoklis ir atbilstošs algota darba veikšanai atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.
2021. gadā finansējums piešķirts 45 skolēnu nodarbināšanai šādos uzņēmumos un pašvaldības iestādēs šeit:
Vairāk informācijas pa tālr. 65047794 vai 65068764.
Elektroniski parakstītus pieteikumus vai jautājumu gadījumā sūtīt e-pastu uz .
