Piektdien Lielpečos bija 15 centimetrus bieza sniega sega, un visstraujāk tā pieauga sestdienas vakarā un aizvadītās nakts sākumā, kad pāri Ogres novadam gāja mākoņi no Rīgas jūras līča. Ļoti stipri sniga arī citviet Vidzemes dienvidrietumos, tai skaitā Rīgā un galvaspilsētas apkārtnē.
Otrā biezākā sniega sega atbilstoši LVĢMC datiem ir 34 centimetri Skrīveros, seko Sigulda un Alūksne ar 31 centimetru. Vismazāk sniega ir Kurzemes piekrastē - Rucavas, Liepājas, Pāvilostas, Ventspils un Kolkas novērojumu stacijā zemi sedz tikai 2-4 centimetri sniega.
Sniega mērījumus veic sensori vienā punktā, kur vējš var būt nopūtis sniegu vai izveidojis kupenu, tādēļ dati no novērojumu stacijām nereti neatbilst vidējam sniega segas biezumam apkārtnē.
Svētdienas rītā stipri snieg vietām Vidzemes centrālajā un ziemeļu daļā, mazāk intensīvi nokrišņi ir daudzviet Latvijā. Pūš mērens rietumu vējš, piekrastē ar brāzmām līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra -1..-6 grādi.
Rīgā mākoņains rīts, pūš rietumu vējš 3-7 metri sekundē, brāzmās līdz 11 metriem sekundē, gaisa temperatūra -3 grādi. Novērojumu stacija pilsētas centrā ziņo par 19 centimetrus biezu sniega segu, bet atbilstoši rīdzinieku mērījumiem daļu galvaspilsētas klāj līdz 30 centimetriem dziļš sniegs.