Situācijā, kad apmeklētājs nevar uzrādīt sadarbspējīgu sertifikātu, aicinām sazināties un pieteikties pie attiecīgā Ogres novada Sociālā dienesta speciālista, lai vienotos par sadarbību.
Ogres Sociālā centra vadītāja – 65055200, 28807913;
Sociālās palīdzības jautājumos:
-Sociālās palīdzības nodaļas vadītāja – 65055194, 28807927;
-Sociālās palīdzības nodaļas sociālie darbinieki – 65055196, 20365099, 65044899, 28807922, 26644365;
Sociālās aprūpes un rehabilitācijas jautājumos:
-Sociālās aprūpes un rehabilitācijas nodaļas vadītāja – 65055195, 28816836;
-Sociālās aprūpes un rehabilitācijas nodaļas sociālie darbinieki – 65055198, 28807868;
Atbalsts ģimenēm ar bērniem;
-Atbalsta nodaļa ģimenēm ar bērniem vadītāja – 65022012, 29999345;
-Sociālie darbinieki darbam ar ģimenēm un bērniem – 65046345, 2880762;
Psihologa konsultācijas
-Psihologs - 26644365;
Madlienā:
Tālruņa nr. 65055154; 28652707
-Sociālā centra vadītāja - Inese Bergmane-Behmane;
-Sociālā darbiniece - Inga Orbidāne;
-Sociālās palīdzības organizatore - Aija Žurēviča;
Ķeipenes klientu apkalpošanas punkts - Evija Millere 65020819; 27833518;
Krapes klientu apkalpošanas punkts- Marina Zaķe 65035648; 20376330
Suntažos:
Sociālās palīdzības jautājumos:
-Tamāra Makarova - 65037187, 26586088
-Daiga Torbejeva - 65059022
Atbalsts ģimenēm ar bērniem, Sociālās aprūpes un rehabilitācijas jautājumos -
-Ilze Konovalova 29142450
Taurupē:
-Sociālā centra vadītāja -Aira Ločmele 65031954
-Sociālās aprūpes un rehabilitācijas jautājumos – Rita Vitenberga 65029172
-Atbalsts ģimenēm ar bērniem – Dace Irbīte 65055264
Ķegumā:
-Ķeguma sociālā dienesta vadītāja – 65038898, 28321638
-Sociālie darbinieki Ķegumā – 65038896, 26604961
-Sociālie darbinieki Birzgalē – 65035985, 26100564
-Sociālie darbinieki Rembatē – 65055995, 26689631
Lielvārdē:
Sociālās palīdzības jautājumos:
-Lielvārdē:sociālā darbiniece - Vita Šile 28681269
-Jumpravā:sociālā darbiniece - Diāna Keiviša 26324467
-Lēdmanē:sociālā darbiniece - Biruta Andersone 20217629
Sociālās aprūpes un rehabilitācijas jautājumos:
-Lielvārdē:sociālā darbiniece - Sandra Strode 27332502
-Jumpravā:sociālā darbiniece - Diāna Keiviša 26324467
-Lēdmanē:sociālā darbiniece - Biruta Andersone 20217629
Atbalsts ģimenēm ar bērniem:
-Lielvārdē: sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem - Vineta Kļava 29109363
-Jumpravā:sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem - Marina Ivanova 26332744
-Lēdmanē:sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem - Evija Rutmane 26320144
Psihologa konsultācijas:
-psihologs Linda Riekstiņa Avotiņa 20266604
Ikšķilē:
-Sociālā dienesta kontakttālrunis 65055459
-Sociālā darbiniece - Agija Jaunbērziņa tālr.nr. 26179145
-Sociālā darbiniece - Tatjana Marševska tālr.nr. 20265919
-Sociālā darbiniece - Ilona Meijere tālr.nr. 68625938
Situācijā, kad apmeklētājam ir nepieciešams nodot dokumentus, aicinām tos ievietot tam paredzētajā pasta kastē pie ieejas. Ierodoties Ogres novada Sociālajā dienestā, lai iesniegtu dokumentus, lietot sejas aizsargmasku. Apmeklētājiem klātienē ievērot 2 metru fizisko distanci, veikt roku dezinfekciju.
Aicinām apmeklētājus izturēties ar sapratni un ievērot valstī noteiktos ierobežojumus un drošības pasākumus!
Informāciju sagatavoja: Ogres novada Sociālais dienests