4.jūnijā Ogres novada Sociālā dienesta dārzā Ģimenes dienas ietvaros norisinājās “Krāsaina diena Sociālā dienesta dārzā”, kur bija iespēja iepazīties un iegādāties senioru rokdarbus un gleznas, iestādīt puķes un iepazīties ar “Aspazijas” dalībnieču gleznām.
10.jūnijā Ogres novada Sociālā dienesta teritorijā notika deju studijas “Bachata Riga” deju treniņš senioriem. Deju treniņā svaigā gaisā piedalījās seniori no Ogres pilsētas un apkaimes. Kopumā, dejotāji atzina, ka bijuši patīkami pārsteigti par iespēju Ogres pilsētā iepazīt un izdejot latīņu deju ritmus.
Ģimeņu dienas ietvaros Suntažu pagastā norisinājās pasākums “Ābols no ābeles”, kur piedalījās Ogres novada seniori – amatnieki (“āboli”), kas savas prasmes nodod no paaudzes paaudzei (“ābelēm”). Pasākuma ietvaros bija amatnieku tirdziņš un muzikāli aktīva, radoša pēcpusdiena.
Kampaņa #iegriežamOgri ir viena no pirmajām iniciatīvām Ogres pilsētas virzībā uz titulu “Eiropas Kultūras galvaspilsēta 2027”. Aktivitāte veidota, lai pievērstu iedzīvotāju un pilsētas viesu uzmanību kultūras procesiem pilsētā un novadā. Tās mērķis ir aicināt vietējos iedzīvotājus iesaistīties dažādās aktivitātēs, rosināt un atbalstīt jaunas iniciatīvas, lai sekmētu radošuma izpausmes savā dzīvesvietā.
Informāciju sagatavoja Ogres novada Sociālais dienests