Šobrīd ierobežotā režīmā klātienē strādā dienas centrs “Saime”, tiek uzņemti līdz 10 cilvēkiem, kuriem ir vakcinācijas sertifikāts. Savukārt ar pārējiem centra klientiem tiek veikts individuālais darbs attālināti, sniedzot gan konsultācijas, gan sagatavojot dažāda veida uzdevumus klientu nodarbināšanai. Iespējams, tiks organizētas arī kādas nodarbības svaigā gaisā. Visi dienas centra klienti saņem arī pusdienas, ierodoties pēc tām uz sociālo dienestu stingri pēc noteiktā grafika.
Dokumentu pieņemšana tiek organizēta attālināti. Iedzīvotāji ir aicināti iesniegumus materiālās palīdzības un pakalpojumu saņemšanai iesniegt, izmantojot elektronisko, telefonisko saziņu un pastkastītes, kuras novietotas sociālā dienesta ēkā pie ieejas un pagastu pārvalžu ēkās, vai sūtot uz e-pastu .
Sociālā dienesta klātienes pakalpojumi tiek nodrošināti tikai neatliekamos gadījumos, krīzes situācijās vai gadījumos, ja tos nav iespējams sniegt attālināti pēc iepriekšēja pieraksta (pie konkrētā speciālista): pirmdienās no plkst. 13.00 līdz 17.00 un ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00.
Pagastos sociālie darbinieki pamatā strādā klātienē savā darba vietā, veicot ikdienas darbu ar klientiem attālināti. Ja ir nepieciešamība un situāciju nav iespējams atrisināt attālināti, palīdzība pēc iepriekšēja pieraksta var tikt nodrošināta arī klātienē. Uz konsultāciju krīzes situācijā tiek pieņemtas arī nevakcinētas personas, nodrošinot sarunai atsevišķu telpu.
Psihologi konsultācijas pamatā sniedz attālināti, izņemot gadījumus, kad ir sarežģītas krīzes situācijas, piemēram, pusaudži ar domām par pašnāvību, – tādos gadījumos tiek nodrošinātas klātienes tikšanās.
Arī šajā laikā klātienē tiek nodrošinātas ģimenes asistenta pakalpojums, tāpat klātienē tiek strādāts ar tām ģimenēm, kurām ir atņemti bērni. Šādu palīdzību attālināti sniegt nav iespējams.
Tiek rūpīgi izvērtēta vajadzība pēc cilvēku apsekošanas mājās, sociālā dienesta darbinieki brauc tikai krīzes situācijās vai uz ģimenēm, kurās bērna drošībai varētu būt apdraudējums. Pēc nepieciešamības dzīvesvietā tiek veikta izvērtēšana aprūpes pakalpojumiem, invaliditātes noteikšanai, kā arī atsevišķos gadījumos notiek izvērtēšana klātienē (iedzīvotājiem, kuriem ir sadarbspējigs sertifikāts), lai saņemtu asistenta pakalpojumu.
Kā informē Ogres novada Sociālā dienesta vadītāja Sarmīte Ozoliņa, gan sociālā dienesta darbinieki, gan cilvēki ir pielāgojušies esošajai situācijai. Darbs ir saspringts, nepieciešams apstrādāt daudz dokumentu, arī sociālā dienesta ēkas dežurants ir noslogots, pastāvīgi skaidrojot apmeklētājiem par jauno iesniegumu aizpildīšanas un pieņemšanas kārtību. “Apmeklētāji ir neizpratnē, ka ierastajā kārtībā vairs nevar nokļūt pie sociālā darbinieka. Viņiem tiek izskaidrotas valstī noteiktās drošības prasības, kā arī sniegta informācija par pakalpojumu saņemšanas veidiem,” komentē S. Ozoliņa. Vairums cilvēku esošajā situācijā izturas saprotoši, taču netrūkst arī neapmierināto. “Ja situācija ieilgs, tā var eskalēties līdz pastiprinātai cilvēku agresivitātei, neadekvātai rīcībai.”