V. Kalniņa ir augsti kvalificēta speciāliste ar būtisku pieredzi sociālajā jomā un iestādes vadībā. Viņa ieguvusi profesionālo bakalaura grādu sociālajā darbā ar sociālā darbinieka kvalifikāciju, profesionālo maģistra grādu sociālajā darbā un maģistra grādu ar uzņēmuma un iestādes vadītāja kvalifikāciju.
Savas darba gaitas sociālajā jomā viņa uzsāka 2002. gadā kā sociālā aprūpētāja Ogres novada Sociālā dienesta Dienas centrā “Saime”. No 2004. līdz 2014. gadam strādāja kā sociālā darbiniece Lielvārdes novada Sociālajā dienestā, kur ieguvusi vērtīgu pieredzi darbā ar dažādām mērķa grupām, savukārt no 2014. gada līdz 2021. gada nogalei vadīja Ķeguma novada Sociālo dienestu. Pēc Administratīvi teritoriālās reformas V. Kalniņa 2022. gada 3. janvārī uzsāka darbu Ogres novada Sociālajā dienestā, pildot vadītāja vietnieka pienākumus, bet no š.g. 27. jūnija ir Ogres novada Sociālā dienesta vadītāja pienākumu izpildītāja.
Kalniņa ilgtermiņā ir apliecinājusi savu profesionālismu, atbildību, darba un vadības spējas. Viņas līdzšinējā izglītība un darba pieredze liecina par būtisku sociālā darba, sabiedrības vajadzību un pašvaldības administratīvo procesu izpratni. V. Kalniņa ir motivēta, mērķtiecīga, ar augstām darba spējām; savu darbu veic, balstoties uz ētikas standartiem un ar augstu atbildības sajūtu.