Projekta ietvaros tiks veikti ēkas Skolas ielā 12, Ogrē, pārbūves un siltināšanas darbi – apkures sistēmas modernizācija, saules bateriju uzstādīšana uz ēkas jumta, esošo durvju un logu nomaiņu pret energoefektīviem, jumta konstrukciju nostiprināšana, jumta pārseguma un bēniņu siltināšana, ēkas cokola siltināšana, ārsienu siltināšana, grīdas un grunts siltināšana, veicot arī veiksmīgai projekta īstenošanai nepieciešamos uzlabojumus būvkonstrukcijās. Projekta rezultātā ievērojami uzlabosies 1972. gadā celtās ēkas ar kopējo platību 1292,7 m2 tehniskais stāvoklis, paaugstināsies energoefektivitāte, ēka iegūs mūsdienīgu ārējo veidolu. Uzlabosies apstākļi sporta nodarbību norisei.
Projekta kopējais finansējums 1 149 849,60 eiro. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas sastāda 700 978,07 eiro, no kuriem 287 641,00 eiro ir Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums, 12 690,04 eiro ir valsts budžeta dotācija pašvaldībām un 400 647,03 eiro ir pašvaldības finansējums.
Pārbūves darbus objektā veiks SIA “Velve AE”, būvuzraudzību nodrošinās SIA “Būvēlogs”. Plānots, ka darbi tiks pabeigti 2022. gada oktobrī.
Informācijai:
2021. gada 4.martā Centrālā finanšu un līguma aģentūra un Ogres novada pašvaldība ir noslēgušas vienošanos par projekta “Ogres pašvaldības ēkas Skolas ielā 12, Ogrē energoefektivitātes paaugstināšana izmantojot atjaunojamos energoresursus” īstenošanu, kas tiek īstenots Eiropas Reģionālās attīstības fonda specifiskā atbalsta mērķa 4.2.2. pasākuma “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” ietvaros.
Projekta mērķis ir samazināt primārās enerģijas patēriņu, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu un izdevumu samazināšanos par siltumapgādi ēkai Skolas ielā 12, Ogrē atbilstoši pašvaldības attīstības programmas noteiktajai prioritātei.
Plānotie rezultāti pēc projekta īstenošanas ir primārās enerģijas gada patēriņa samazinājums sabiedriskajā ēkā - 186 071.24 kWh/gadā un aprēķinātais siltumnīcefekta gāzu samazinājums gadā - 35.829 CO2 ekvivalenta tonnas/ gadā.