Ikviens viedierīces īpašnieks var doties izzinošā ceļojumā pa Ogres novadu, ņemot līdzi personīgo gidu savā tālrunī.
Laikā, kad ekskursijas ar gidu nav atļautas, Ogres novada iedzīvotāji ir aicināti apceļot savu novadu un uzzināt vairāk par dažādām vietām, notikumiem un personībām visos Ogres novada pagastos. Kopumā pieejami jau 132 aizraujoši un izzinoši stāsti.
Jaunie audiogida stāsti tapuši ciešā sadarbībā ar Ogres Vēstures un mākslas muzeju un vietējiem novadpētniekiem, uzsvaru liekot uz personībām, kas bijušas saistītas ar Ogres novadu. Vairāki stāsti vēsta par 20.gs. 20.-30.gadu Ogres kūrortu, vasarnīcām, kuras saglabājušās līdz mūsdienām, to iemītniekiem, aktieriem, māksliniekiem u.c. sabiedriskajiem darbiniekiem. Lielākā daļa stāstu tapuši, par pamatu izmantojot Ogres Vēstures un mākslas muzeja pagājušā gada nogalē izdoto grāmatu “Ogres novada 100 personības”.
Iespējams, vien retais zina, ka par preses karali dēvētais Antons Benjamiņš sākotnēji strādājis par skolotāju Ogres pagasta skolā un aktīvi darbojies Plāteres pagasta sabiedriskajā dzīvē. Vienā no audiogida stāstiem var uzzināt arī to, kā tautā iemīļotais aktieris Edgars Liepiņš kļuvis divas nedēļas jaunāks un kā nonācis līdz aktiera profesijai.
Mobilajā aplikācijā “Ogres novadnieks” pieejamas arī vēsturiskās fotogrāfijas no Ogres Vēstures un mākslas muzeja un Latvijas dzelzceļa muzeja krājuma. Domājams, ikvienam būs interesanti apskatīties, piemēram, kā bijusī dzelzceļa līnija Rīga-Ērgļi (kur pašlaik tiek veidots “Zaļo ceļu” maršruts) izskatījusies laikā, kad to atklāja un šeit regulāri kursēja vilcieni.
Veidojot jaunos Ogres audiogida stāstus, veiksmīgā sadarbība ar pagājušā gada audiogida balsi turpinājās – daudzveidīgos stāstus ierunājis Ogrē dzimušais aktieris Jēkabs Reinis. Jāpiebilst, ka šogad aplikācijā “Ogres novadnieks” veikti vairāki uzlabojumi. Piemēram, tagad daudz ērtāk atrast interesējošo objektu, ievadot vārdu savienojumu vai tikai vārda daļu meklētājā.
Gatavojoties ienākošā tūrisma atjaunošanai, audiogida stāsti veidoti ne tikai latviešu, bet arī angļu valodā.
Ogres novada TIC izsaka lielu pateicību stāstu tapšanā Ogres Vēstures un mākslas muzejam, Ogres novada Kultūras centram, Ogres Centrālajai bibliotēkai, Ogres Mūzikas skolai, Ogres politiski represēto klubam, Ogres Attīstības Biedrībai, Ogresgala pagasta pārvaldei, Maigai Livčānei, Intai Antonei, Ievai Grīnbaumai un Daigai Zamarinai.
Lai klausītos audiogida stāstus, nepieciešams lejuplādēt bezmaksas mobilo aplikāciju “Ogres novadnieks”. Meklējiet “Tūrisma” sadaļas sarakstā vai kartē interesējošos objektus un Ogres novadnieks aizvedīs jūs aizraujošā ceļojumā!
Informāciju sagatavoja Ogres novada Tūrisma informācijas centrs