Ceturtdiena, 27. maijs, 2021 09:00

Ogres novadā tiek pārbaudīta ūdens kvalitāte 10 peldvietās

Ogres novadā tiek pārbaudīta ūdens kvalitāte 10 peldvietās
24. maijā Valsts zinātniskais institūts "BIOR" noņēma ūdens kvalitātes paraugus 10 dažādās peldvietās visā Ogres novada teritorijā.

Ūdens kvalitātes testēšana notika sekojošās pašvaldības peldvietās:

-Abzas dzirnavdīķis, Suntažu pagasts
-Baseins pie skolas, Madlienas pagasts
-Ogres Vecupe, Salas iela 2, Ogre
-Plaužu ezers, Ķeipenes pagasts
-Rīgas HES ūdenskrātuve Ogrē, J. Alunāna ielā
-Ogres HES ūdenskrātuve Ogrē, Brīvības ielā 124/126
-Ogres upe pie Hipodroma, Ogresgala pagasts
-Vilku karjers, Madlienas pagasts
-Mežezers, Kalnāju meži
-Plāteres ezers, Madlienas pagasts

Ar testēšanas rezultātiem drīzumā varēs iepazīties Vides inspekcijas mājas lapā šeit:

