Ūdens kvalitātes testēšana notika sekojošās pašvaldības peldvietās:
-Abzas dzirnavdīķis, Suntažu pagasts
-Baseins pie skolas, Madlienas pagasts
-Ogres Vecupe, Salas iela 2, Ogre
-Plaužu ezers, Ķeipenes pagasts
-Rīgas HES ūdenskrātuve Ogrē, J. Alunāna ielā
-Ogres HES ūdenskrātuve Ogrē, Brīvības ielā 124/126
-Ogres upe pie Hipodroma, Ogresgala pagasts
-Vilku karjers, Madlienas pagasts
-Mežezers, Kalnāju meži
-Plāteres ezers, Madlienas pagasts
Ar testēšanas rezultātiem drīzumā varēs iepazīties Vides inspekcijas mājas lapā šeit: