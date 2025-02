Ogres novadā tiek veikti uzlabojumi sabiedriskā transporta maršrutos un gājēju infrastruktūrā

Iedzīvotājiem būs iespējams ērti nokļūt tirdzniecības centros “Rimi” un “Dauga”

Ņemot vērā iedzīvotāju ierosinājumus un vajadzības, Ogres novada pašvaldība ir vienojusies ar Valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību (VSIA) “Autotransporta direkcija” par reģionālās nozīmes maršruta Nr. 6090 Jaunogre–Bibliotēka–Dārziņi pagarināšanu līdz tirdzniecības centriem “Rimi” un “Dauga”, Rīgas ielā, Ogrē. Tiek gatavots pašvaldības apstiprinājums direkcijas piedāvājumam par esošo maršrutu grozīšanu, un tuvākajā laikā plānotajās pieturvietās tiks uzstādītas attiecīgās ceļa zīmes.

Pagarinātais maršruts nodrošinās iedzīvotājiem iespēju gan darba dienās, gan nedēļas nogalēs ērti nokļūt tirdzniecības centros un pēc pirkumu veikšanas atgriezties mājās, turklāt iespēju robežās piedāvātie reisi tiks saskaņoti ar citiem reģionālās nozīmes maršrutu reisiem vai vilciena Rīga–Ogre pienākšanu dzelzceļa stacijā. Pagarinātie braucieni plānoti vairākas reizes dienā, par jaunā pakalpojuma uzsākšanu un konkrētiem autobusu reisu laikiem iedzīvotāji tiks informēti pēc visu nepieciešamo saskaņojumu veikšanas un pieturvietu izveides.

Gaidāmas izmaiņas vairākos citos sabiedriskā transporta maršrutos

Saskaņā ar VSIA “Autotransporta direkcija” piedāvājumu paredzēts trīs reģionālās nozīmes maršruta Nr. 5238 Ogre–Ciemupe–Ogre reisus apvienot ar sešiem reģionālās nozīmes maršruta Nr. 3002 AS Ogre–Ogres stacija–CSDD reisiem, atklājot vairākus jaunus, garākus reisus maršrutā Ogre–Ciemupe–Ogre.

Lai salāgotu Meņģeles skolēnu, kas apmeklē interešu izglītības nodarbības Madlienā, un pārējo pagasta iedzīvotāju intereses, Ogres novada pašvaldība atbilstoši VSIA “Autotransporta direkcija” norādēm par saviem līdzekļiem finansēs papildu reisa izveidi šajā virzienā.

Ogres novada pašvaldība šobrīd strādā arī pie vairāku sabiedriskā transporta maršrutu optimizācijas Ogres valstspilsētā, izskatot iespējas to pagarināšanai un jaunu pieturu iekļaušanai.

Tiek risināts jautājums par gājēju drošību Tīnūžos

Pagājušajā gadā Ogres novada teritorijā tika veikti VSIA “Latvijas Valsts ceļi” plānotie būvdarbi uz valsts reģionālā autoceļa P10 Inčukalns–Ropaži–Ikšķile posmā no Kangariem līdz Tīnūžiem, izbūvējot jaunu autoceļa segumu, pārbūvējot ceļa pieslēgumus un nobrauktuves, uzstādot ceļa zīmes, barjeras, marķējumus un citu ceļa aprīkojumu. Pašvaldībai saskaņojot projektu, tajā bija paredzēts arī gājēju celiņš posmā no Tīnūžiem līdz valsts vietējam autoceļam V966 Turkalne–Tīnūži, kas nodrošinātu gājēju, jo īpaši bērnu, drošu pārvietošanos. Jāatzīmē, ka minētā ceļa tiešā tuvumā atrodas gan Tīnūžu sākumskola, gan ēka, kur izvietotas četras pirmsskolas izglītības grupas, gan arī Tīnūžu Tautas nams.

VSIA “Latvijas Valsts ceļi” un Satiksmes ministrijai optimizējot projektu, šis celiņš netika izbūvēts, un, lai arī savulaik toreizējā Ikšķiles novada pašvaldība panāca, ka tiek sakārtots tilts pār Mazās Juglas upi un tā gājēju sadaļa, tālākais ir palicis neizdarīts.

2024. gada 31. oktobrī platformā ManaBalss.lv tika uzsākta Latvijas pilsoņu parakstu vākšana iniciatīvai “PAR GĀJĒJU UN RITEŅBRAUCĒJU CEĻA IERĪKOŠANU TĪNŪŽOS”, ko parakstīja 528 atbalstītāji. 15. novembrī Ogres novada pašvaldībā tika saņemts kolektīvais iesniegums ar prasījumu rast risinājumu – atbilstīgi labas pārvaldības pamatprincipiem radīt iespēju gājējiem droši pārvietoties Tīnūžos, ceļa P10 posmā no iebrauktuves uz Tīnūžu pirmsskolas iestādi “Muižiņa” līdz krustojumam ar autoceļu V966.

Attiecīgā ceļa posma īpašnieks ir Latvijas valsts Satiksmes ministrijas personā. Lai arī autoceļš ir izbūvēts labā tehniskā stāvoklī, tomēr tā risinājums neietver ne gājēju, ne velosipēdistu celiņu un nenodrošina drošu gājēju pārvietošanos atbilstoši Transporta attīstības pamatnostādnēm 2021.-2027. gadam. Līdz ar to Ogres novada pašvaldība gatavo oficiālu vēstuli Satiksmes ministrijai, norādot uz pašvaldībai un iedzīvotājiem radītajām problēmām, kā arī lūdzot novērst nepilnības projektā un izbūvēt trūkstošo gājēju un veloceliņu.

Taps jauni gājēju un velosipēdistu celiņi

Ogres novada pašvaldība strādā pie projekta “Lībieškalna teritorijas attīstība, Ogres novadā, uzņēmējdarbības veicināšanai” pieteikuma sagatavošanas Eiropas Savienības Kohēzijas politikas programmai 2021-2027. Tā ietvaros plānota Lībieškalna ielas, Ogrē, pārbūve posmā no Brīvības ielas līdz krustojumam ar valsts vietējo autoceļu V968 Ogre–Jugla, t. sk. izbūvējot gājēju ietvi un veloceliņu. Projekts ir svarīgs novadam, jo Ogrē ienāk liels investors – SIA “Stiga RM” –, kas trīs gadu laikā plāno investēt 86 miljonus eiro un radīt 250 darbavietas. Savienojot Brīvības ielu ar t.s. Turkalnes šoseju un vēlāk izveidojot arī veloceliņu no minētā krustojuma līdz Ogres pilsētai, tiktu sakārtots nozīmīgs ceļu posms, pilnveidots gājēju un veloceliņu tīkls un nodrošināta droša pārvietošanās topošās ražotnes darbiniekiem, tostarp piedāvājot alternatīvas iespējas nokļūšanai no Dārziņiem vai Ogresgala uz Ogres pilsētu vai autoceļu Tīnūži–Koknese.

Realizācijai tuvojas gājēju un velosipēdistu celiņu izbūve gar autoceļu A6. Pēc Ogres novada pašvaldības pasūtījuma ir izstrādāta būvniecības ieceres dokumentācija veloceliņa izbūvei no Ciemupes līdz Lielvārdei, un šogad ir paredzēts uzsākt šī projekta īstenošanu. Darbi tiks veikti divos posmos: Ciemupe–Ķegums un Ķegums–Lielvārde.

Pozitīvas pārmaiņas gaidāmas arī kājāmgājējiem un velobraucējiem, kas jau šobrīd ikdienā vai atpūtas nolūkos pārvietojas starp Ogri un Tīnūžiem vai, esot pieejamai atbilstošai infrastruktūrai, labprāt darītu to nākotnē. VSIA “Latvijas Valsts ceļi” ir uzsākusi projektēšanas darbus gājēju un veloceliņa izbūvei paralēli autoceļam P5 Ulbroka–Ogre posmā no Kalnāju pagrieziena līdz Tīnūžiem, kas pavērs jaunas iespējas iedzīvotājiem.