Tūrisma uzņēmējiem ir būtiski laiku pa laikam tikties, lai iepazītu kādu jaunu tūrisma uzņēmēju, pārrunātu uzņēmuma darbību, dalītos ar pieredzi un gūt iedvesmu tālākajiem darbiem.
Pieredzes brauciena programma bija plaša un maršrutā tika iekļauti dažādi objekti. “Un:Te candles” ir jauna sveču ražotne Ķegumā, kur tiek izgatavotas brīnišķīgas sveces, notiek sveču liešanas meistarklases gan skolniekiem, gan bērnudārzniekiem un jebkuram interesentam. Darbnīcā notiek arī dzīvie koncerti mazā cilvēku lokā. Šķiet neticami, ka darbība tika uzsākta tikai pirms gada un tik daudz jau paveikts.
Biedrība “Dzīvais māls” labprāt aicina uz aktivitātēm ar mālu galvenokārt gada siltajā sezonā, taču radošās darbnīcas iespējamas arī citā laikā. Apmeklētāju lokā ir bijuši gan jaunie pāri, gan skolēnu grupas, gan dzimšanas dienu gaviļnieki.
Konditoreja “Vaniļas debesis” un PPP biedrība “Zied zeme” iepazīstināja brauciena dalībniekus ar realizētajiem projektiem, sadarbības iespējām, kā arī ar “CoLabora” koprades telpām un iespējām to izmantot uzņēmējdarbības vajadzībām, meistarklasēm u.c.
“Lūšu drava” sagaidīja ļoti pozitīvi ar lielisku stāstījumu par biškopību un medus veidiem, katram viesim bija iespēja izgatavot savu medu ar dzērveņu, vai ingvera pulveri.
Nobeigumā Andreja Pumpura Lielvārdes muzeja apmeklējums bija tieši tas, kas bija vajadzīgs dienas beigās pēc neliela saguruma. Muzeja darbinieces stāstījums par Andreju Pumpuru nevienu neatstāja vienaldzīgu. Katrs varēja iejusties aktiera lomā, atveidojot kādu varoni no eposa “Lāčplēsis”. Modri kļuva visi un līdzi no šī brauciena varēja paņemt vispozitīvākās emocijas.
Noslēdzot uzņēmēju pieredzes apmaiņas braucienu, Tūrisma plānošanas un attīstības nodaļas vadītāja Elīna Baltiņa atzina: “Šādi braucieni norisinās jau trešo gadu, tie ir ļoti nepieciešami, lai uzņēmēji iepazītu viens otra tūrisma piedāvājumu un veidotu dažāda veida sadarbību. Tas ir veids, kā uzņēmējiem neformālā gaisotnē sapazīties ne tikai savā starpā, bet arī ar pašvaldības tūrisma speciālistiem. Uzņēmēju atsauksmes rada pārliecību, ka pieredzes apmaiņas braucienus organizēsim arī turpmāk.”