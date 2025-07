Ogres novadā turpinās būvdarbi

Turpinās Skolas ielas pārbūve posmā no Andreja Pumpura ielas līdz Pirts ielai, Ogrē, – noslēdzas komunikāciju izbūve posmā no Pumpura ielas līdz stadiona iebrauktuvei, tiek būvēta brauktuves pamatne. Notiek ietves bruģēšanas darbi. Pašlaik tiek uzsākti darbi posmā no Pirts ielas līdz stadiona iebrauktuvei, veikta ielas posma demontāža.

Darbu turpinājumā posmā no Pumpura ielas līdz stadiona iebrauktuvei turpināsies ielas pamatnes izbūve, pēc tās tiks uzsākti asfaltēšanas darbi, posmā no Pirts ielas līdz stadiona iebrauktuvei – tiks veikta ūdensvada un lietus ūdens kanalizācijas izbūve, kā arī citi apakšzemes komunikācijas darbi.

Saistībā ar Jura Alunāna un Akmeņu ielas pārbūvi posmā no Daugavpils ielas (A6) līdz Vidzemes ielai, Ogrē, ir noslēgti līgumi par būvdarbiem un būvuzraudzību. Būvnieks sāks darbus augustā, veicot demontāžas darbus un uzsākot apakšzemes komunikāciju izbūves darbus.

Atjauno Vēju ielas segumu – pabeigta lietus ūdens kanalizācijas izbūve. Būvuzņēmējs plāno darbus pilnībā pabeigt līdz 10. augustam. Šobrīd ir jāieklāj šķembu virskārta, jāizrok ievalkas, jāieliek bortakmeņi gājēju celiņam. Tad klās asfaltu, labiekārtos un apzaļumos.

Turpinās veloceļa izbūve posmā no Ciemupes līdz Lielvārdei. Posmā Ciemupe–Ķegums ir pilnībā ieklāts asfalts. Tiek izbūvētas nomales, notiek apzaļumošanas darbi, posmā tiek uzstādīti četri soliņi, līdz galam izbūvētas/pagarinātas caurtekas. Labiekārtošanas darbus plānots pabeigt līdz 8. augustam. Posmā Ķegums–Lielvārde asfaltu pilnībā plānots ieklāt līdz šīs nedēļas beigām. Tiek izbūvētas nomales, notiek apzaļumošanas darbi, posmā tiek uzstādīti soliņi. Labiekārtošanas darbus plānots pabeigt līdz 8. augustam.

Saistībā ar Suntažu vidusskolas pielāgošanu par pamatskolu, paredzot telpu pārveidi, noslēgts līgums par darbu izpildi, bijušas tikšanās ar būvuzņēmēju, būvuzraugu un skolas pārstāvjiem, lai sāktu darbus.

Savukārt, realizējot atbalsta pasākumus cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai Ogres novadā, noslēgts līgums par būvdarbiem, notikusi pirmā sanāksme ar būvdarbu veicēju un būvuzraugu. Pašlaik uzsākti būvdarbi trijos mājokļos no astoņiem.