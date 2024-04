Ogres novadā turpinās meža atjaunošanas talkas Ogresnovads.lv

Lai nodrošinātu Ogres novada meža teritoriju ilgtspējīgu apsaimniekošanu, šopavasar novada teritorijā plānots atjaunot mežus 14 hektāru platībā.

Pirmās meža atjaunošanas talkas notika jau 12., 13. un 14. aprīlī, kad Tomes pagastā tika apstādīti pieci hektāri pašvaldībai piederošā meža. Šajos darbos piedalījās nākamie mežsaimnieki – Ogres tehnikuma 3. kursa audzēkņi.

22. aprīlī, Lielās talkas dienā, Rembates pagastā mežu atjaunos Ogres novada pašvaldības vadība un Ogresgala pamatskolas audzēkņi. Šo skolēnu vēlmei padarīt Latviju zaļāku un bagātāku ir dziļas saknes – kopš 2007. gada pie Ogresgala pamatskolas plīvo Zaļais karogs, jo mācību iestāde godam nopelnījusi Ekoskolas titulu.

Savukārt 28. aprīlī Rembatē, apvienojot patīkamo un lietderīgo, mežu atjaunos pašvaldības SIA “Ogres namsaimnieks” pārstāvji, ar šo talku uzsākot jaunu tradīciju – turpmāk katru gadu piedalīties pašvaldības mežaudzes atjaunošanā.

29. aprīlī no plkst. 11.00 līdz 14.00 meža atjaunošanas pasākumā Rembates pagastā tiek aicināti piedalīties Ogres novada iedzīvotāji. Jau līdz šim interesi par dalību mežu atjaunošanā ir izteikuši daudzi novada iedzīvotāji, īpaši ģimenes ar bērniem. Tomēr, lai mežs tiktu atjaunots vislabākajā kvalitātē, dalībnieku skaits šajā talkā būs ierobežots. To ierobežo speciālo stādāmo stobru pieejamība, kā arī tas, ka katram amatieru padarītajam šajā un pārējās talkās sekos profesionālis. Interesentiem ir iespēja iepriekš pieteikties pašvaldības aģentūras “Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa “Zilie kalni” attīstības aģentūrā”, rakstot uz e-pastu: (papildu informācija – zvanot uz 26423414, pašvaldības aģentūras “Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa “Zilie kalni” attīstības aģentūra” mežsaimniecības vadītājai Dacei Gustiņai).

Ogres novada domes priekšsēdētājs Egils Helmanis: “Iestādot koku, cilvēks vairo dabas bagātību un reizē uzņemas atbildību par dabas saudzēšanu. Šajā procesā ir ieguldīts paša darbs, un daba vairs nešķiet kā abstrakts lielums, līdz ar to palielinās atbildības sajūta un veidojas saudzējoša attieksme pret dabu un apkārtējo vidi.”

Ogres novada pašvaldība ikvienu aicina atcerēties, ka meži ir viena no mūsu lielākajām dabas bagātībām un raksturīgākajām ainavas iezīmēm. Meža resursu saglabāšana un ilgtspējīga izmantošana ir viens no labākajiem veidiem, kā rūpēties par planētu un mums pašiem.