Projekta ideja
Projekta "Proti un dari" ietvaros jaunietim tiek dotas plašas iespējas, lai sevi attīstītu. Tā ir iespēja ēnot profesijas, gūstot pilnvērtīgāku priekšstatu par konkrēto profesiju, apgūt sev interesējošas prasmes, saņemt atbalstu no dažādiem speciālistiem, piemēram, karjeras konsultanta, psihologa, kouča. Notiek arī grupu nodarbības.
Sākotnēji projektā ir piesaistīti divi speciālisti, ar kuriem jaunietim ir jāsadarbojas – programmas vadītājs, kurš pārbauda jaunieša atbilstību dalībai projektā, veic profilēšanu, izstrādā vienošanos, izveido individuālo pasākuma programmu un nodod jaunieti mentora rokās, taču turpinot uzturēt saikni ar jaunieti, lai izvērtētu progresu un veiktu izmaiņas programmā, ja tas ir nepieciešams. Savukārt mentors ar jaunieti pilda individuālo pasākuma programmu un ir resursu piesaistītājs – palīdz noskaidrot jaunieša intereses, meklē informāciju par tām, komunicē ar sadarbības partneriem, un, ja nepieciešams, sniedz emocionālu atbalstu.
Nācies pielāgoties ārkārtas situācijas apstākļiem
Stājoties spēkā dažāda veida ierobežojumiem, tika ņemtas vērā arī sadarbības partneru iespējas sniegt savus pakalpojumus. Pērn bijis tikai viens gadījums, kad, saprotot, ka ierobežojumu dēļ nebūs iespēja nodrošināt jaunietei vēlamās apmācības konkrētajā mēnesī, tika veiktas izmaiņas individuālajā pasākuma programmā, pārceļot aprīļa paredzētos pasākumus uz maija mēnesi. Tas radījis diskomfortu un neizpratni, taču rezultātā viss iecerētais tika paveikts un rezultāts sasniegts. R. Leitānes pārraudzībā pērn bijuši 11 jaunieši un 4 gadījumos viņa ir bijusi mentore.
R.Leitāne atklāj, ka finansējuma samazinājuma dēļ, vietu skaits projektā ar katru gadu sarūk. "Tas ir skumji, bet mēs priecājamies, ka kopumā projektā varējām iesaistīt tik daudz jauniešus," ir gandarīta R.Leitāne.
Visvairāk interesē skaistumkopšana un traktortehnika
Līdz 2019.gadam vairumā gadījumu lielākā aktualitāte gan puišiem, gan meitenēm bija B kategorijas vadītāja apliecības iegūšana. Taču, mainoties projekta īstenošanas ilgumam, kas šobrīd ir 3 līdz 4 mēneši, ir skaidrs, ka jaunietis visdrīzāk tik ātri nevarēs iegūt B kategorijas vadītāja apliecību bez iepriekšējām zināšanām. Līdz ar to salīdzinoši retāk tiek izvirzīts šis mērķis, jo ir skaidrs, ka šīs apmācības nevarēs pilnvērtīgi pabeigt. Šobrīd jaunietes galvenokārt izmanto iespēju apgūt skaistumkopšanas prasmes, puiši iegūst traktortehnikas vadītāja apliecību.
Projektā iesaistītie jaunieši ir ļoti dažādi
Kā stāsta R.Leitāne, katram projektā iesaistītajam jaunietim ir savs stāsts un to vienmēr ir aizraujoši dzirdēt. Tāpat ir interesanti dzirdēt atgriezenisko saiti par to, kā viņiem veicas pēc dalības projektā.
R.Leitāne dalās ar vairākiem pozitīviem piemēriem, kā projekts palīdzējis uzlabot cilvēku dzīves. Kāda jauna sieviete apguvusi auto vadīšanas kursus, un, lai gan neieguva tiesības projekta laikā, pēc kāda laika viņa pabeidza iesākto un ātri atrada darbu, jo kļuva mobila (automašīnu iegādājās līzingā) un viņai vairs nebija jāpārtiek no sociālās palīdzības – viņa atrisināja dažas problēmas un būtiski vairoja savu ģimenes labklājību. "Prieks viņu redzēt lepnu ar sevi un apmierinātu ar pārmaiņām," priecājas programmas vadītāja.
Kāda meitene pēc 12.klases absolvēšanas nolēmusi, ka vēlas mācīties medicīnas jomu, taču mentore ievērojusi, ka meitene reizēm šaubās un nolēma jaunieti aizvest pie karjeras konsultanta, kur tika secināts, ka meitenei tiek rekomendēts apgūt citu jomu. Projekta ietvaros viņa apmeklēja īslaicīgus kursus, lai padziļinātāki izprastu rekomendēto jomu un potenciālo profesiju, vēlāk konstatējot, ka viņai jaunā joma patīk labāk. "Rezultātā viņa bija laimīga, ka atrada sev tīkamo, līdz ar to šaubas tika izkliedētas," ar vēl vienu veiksmes stāstu dalās R. Leitāne.
Ļoti daudz motivētas meitenes ir apguvušas prasmes skaistumkopšanā un grāmatvedībā. Īpaši jaunās māmiņas, kuras ir vai nu vientuļas vai dzīvo ar ierobežotiem finansiāliem līdzekļiem. "Pašā sākumā, kad uzsāku dalību šajā projektā, mums pieteicās trīs jaunas mammas, kuras ar lielu degsmi iesaistījās projektā. Tomēr ar laiku konstatējām, ka viņas sāk morāli pagurt – ikdienas darbi un rūpes par ģimeni, kam pievienojās vēl apmācības kā jauns pienākums. Kopīgi ar mentori izlēmām aizvest viņas no ikdienas rūpēm, pienākumiem ekskursijā uz Siguldu – tas mums nebija paredzēts individuālajā pasākumu programmā, taču bija tik patīkami redzēt, ka meitenes atpūtās un bija pārsteidzoši, ka viņas nekad nebija spēlējušas boulingu. Iespējams, ka šīs ir vienas no pozitīvajām atmiņām, kuras ar prieku viņas atceras," papildina R. Leitāne.
Šobrīd R. Leitānes pārraudzībā ir divi jaunieši. "Viens ir vājredzīgs 28 gadus vecs puisis - ārkārtīgi inteliģents, bet nepārliecināts par savām zināšanām, spējām un iespējām. Viņš vēlētos strādāt algotu darbu, bet nav apguvis tās prasmes, kuru dēļ viņš būtu pieprasīts darba tirgū, jo precīzi nezina, ko tieši vēlas – konkrētajā jomā ir plašs klāsts kursu un specifikas. Savukārt otra jauniete ir 28 gadus veca meitene ar garīga rakstura traucējumiem, kura vēlas apgūt prasmes, ar kuru palīdzību viņa varētu gūt peļņu un strādāt tik, cik viņa spēj atbilstoši savam veselības stāvoklim," stāsta R. Leitāne.
Programmas vadītāja stāsta, ka projekta ietvaros ar jauniešiem bieži izveidojas pozitīva saikne. "Viņi var uzticēties, jo redz, ka mēs rīkojamies viņu interesēs. Ieguvumi šajā procesā ir gan viņiem, gan mums. Mēs pilnveidojam spēju veikt savu darbu ar dažādiem cilvēku tipiem un situācijām, iegūstam kontaktus ar sadarbības partneriem un saņemam emocionālu gandarījumu par paveikto. Jaunieši iegūst atbalstu, zināšanas, prasmes, izpratni par savām interesēm, kontaktus, iespēju sevi pierādīt un nospraust mērķus. Jebkurā gadījumā uzskatam, ka pat tad, ja šobrīd iegūtās zināšanas nenoder, nav teikts, ka tuvākajā vai tālākajā nākotnē šīs prasmes nenoderēs. Ir jaunieši, kuri gaidīja pat gadu, lai būtu iespēja piedalīties projektā," teic R. Leitāne. Viņasprāt, arī tad, ja jaunietis vēlas iziet kursus un rezultātā viņš saprot, ka tas viņam nepatīk, ir pozitīvs rezultāts, jo tā tomēr arī ir pieredze un zināšanas, ko neviens nevarēs atņemt.
Projekts "Proti un dari!" Nr. 8.3.3.0/15/I/001 tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem.To īsteno Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar pilsētu vai novadu pašvaldībām. Ogres novadā projekta darbību koordinē Ogres novada Izglītības pārvalde.
Attēlā: projekta "Proti un dari" pārstāves: no kreisās puses - programmas vadītāja un mentore Ilona Reinholde, pa vidu - mentore Ilze Konovalova, pa labi programmas vadītāja un mentore Ramona Leitāne