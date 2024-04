Ogres novadā turpinās vairāku ielu un ēku pārbūves darbi

Ēku būvniecība



Jaunās Ogres Valsts ģimnāzijas ēkas un sporta ēkas būvniecība ir pabeigta, un objekts ir nodots ekspluatācijā. Šobrīd turpinās ēku aprīkošana ar mēbelēm un iekārtām. Jaunā Ogres Valsts ģimnāzijas ēka un sporta ēka svinīgi tiks atklāta augustā Ogres pilsētas svētku laikā. Būvdarbu veikšanas ģenerāluzņēmējs ir pilnsabiedrība “MMG”, būvuzņēmējs – SIA “Monum”.



Suntažu ielā 2, Ogrē, gan pārbūvējamajā ēkā, gan jaunbūvē būvdarbi ir pabeigti, tiek veikti sakopšanas darbi. Ēku kompleksu paredzēts atklāt šī gada augustā. Objekta izbūve tiek veikta projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” ietvaros. Tajā ir paredzēti 10 grupu dzīvokļi (ar diennakts personāla atbalstu), trīs “atelpas brīža” vietas 12 personām ar garīga rakstura traucējumiem, sociālās rehabilitācijas pakalpojums 63 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, dienas aprūpes centra pakalpojums ar 10 vietām, kopumā 20 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Būvdarbus veic personu apvienība “RTS”.







Būvniecības darbi turpinās ēkā Skolas ielā 4, Ikšķilē, kas tiek pārbūvēta par pašvaldības daudzfunkcionālu pakalpojumu centru. Ēkā notiek ģipškartona starpsienu un loga ailu izbūve, apdares darbi, ventilācijas un apkures sistēmas, elektroinstalācijas, ūdensvada un kanalizācijas izbūve. Būvdarbus objektā veic SIA “JC” saskaņā ar 2022. gada jūlijā noslēgto līgumu. Darbi jāpabeidz 20 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža.



Pārbūves darbi turpinās bijušās Kaibalas skolas ēkā, lai tajā ierīkotu pirmsskolas izglītības iestādi. Pabeigti sporta zāles vēdināmās fasādes apdares darbi, turpinās apkures, ūdensvada un kanalizācijas izbūves darbi. Aizmūrētas nevajadzīgas ailes, izveidoti korpusu pamati, uzsākti darbi pie fasādes siltināšanas. Līgums par būvdarbu veikšanu ar SIA “Kuum” noslēgts 2022.gada novembrī, pārbūves darbus paredzēts pabeigt līdz šī gada beigām.



Lielvārdē tiek būvēta jauna moduļu tipa pirmsskolas izglītības iestāde. Pabeigti koku un krūmu zāģēšanas darbi, uzstādīts žogs, uzsākta apakšzemes komunikāciju izbūve, notiek zemes blietēšanas darbi pamatiem un iebraucamajam ceļam, lai varētu uzsākt pamatu izbūvi. Būvdarbu līgums ar piegādātāju apvienība "CMB&NEWCOM" noslēgts 2022.gada decembrī. Līguma izpildes termiņš - 12 mēneši no tā noslēgšanas dienas.



Ielu pārbūve



Saules prospektā, Ogrē, 180 m garajā posmā starp Ogres pilsētas robežu un Zilokalnu prospektu būvdarbi faktiski ir pabeigti, jo ir ieklātas abas asfalta kārtas, nobruģētas nobrauktuves un sakārtota zaļā zona. Pašlaik darbi turpinās 520 m garajā posmā starp Vidus prospektu un Zilokalnu prospektu. Būvuzņēmējs pabeidzis nobrauktuvju bruģēšanu un pagājušajā nedēļā uzsāka ielas brauktuves bruģēšanu. Līgums par ielas pārbūvi noslēgts 2022.gada jūlijā ar SIA “MRG Būve”, darbus paredzēts pabeigt līdz šī gada jūlija beigām.



Ogrē Strēlnieku prospekta (no Dārza ielas līdz Jāņa Čakstes prospektam 1275 m garumā) pārbūves ietvaros turpinās lietus kanalizācijas izbūves darbi posmā no Viestura alejas līdz Dārza ielai (izpilde ir apmēram 70%), tāpēc šajā posmā joprojām ir vienvirziena satiksmes organizācija. Tiek veikti arī lietusūdens kanalizācijas izbūves darbi caur privātīpašumam Andreja ielā 2 un ir pabeigti darbi zemākajā un mitrākajā vietā pie Urgas upītes. Būvdarbus veic SIA “MT sēta”, līgums par darbu veikšanu noslēgts 2022.gada oktobrī, darbi jāpabeidz līdz šī gada septembra vidum.







Lielvārdē noris piecu ielu pārbūve. Rembates ielā un Meža ielā ir novērojami darbu izpildes kavējumi. No 3.jūlija būvnieks Lielvārdē ir atgriezies un uzsācis ietvju un nobrauktuvju bruģēšanas darbus. Tiek izskatīts iesniegums par būvdarbu izpildes termiņa pagarināšanu.



Stacijas ielā var rasties neliela laika nobīde izpildes termiņā, jo līdz šim ir bijuši papilddarbi dažādās laikietilpīgās darbu pozīcijās, kā arī jūlija sākumā tika atklāts defekts ūdenssaimniecības projekta ietvaros izbūvētajai kanalizācijas sūkņu stacijai. Ņemot vērā, ka būs nepieciešams laiks defekta novēršanai, plānots būvdarbu izpildes termiņa pagarinājums.



Uzvaras ielā asfalta abas kārtas jau tika ieklātas jūnija sākumā, būvdarbi ir pabeigti, atlikuši nelieli labiekārtošanas darbi (vietām jāpieber melnzeme zaļajā zonā, dažu koku vainagu kopšana u.c.). Tiek gatavoti izpilduzmērījumi objekta nodošanai ekspluatācijā.



Andreja Pumpura ielā būvdarbu progress un darbu veikšanas intensitāte atbilstoša, taču dažādu tehnisko risinājumu un projektu izmaiņu dēļ būvdarbu veicējs ir pieprasījis darbu izpildes pagarinājumu. Pašvaldība iepazīstas ar esošo situāciju, un tiks meklēti risinājumi.



Stacijas un Uzvaras ielā darbus veic būvuzņēmējs SIA “MT Sēta”, Meža ielā un Rembates ielā - SIA “DSM Meistari”, A.Pumpura ielā - SIA “AB Rent”.