Ogres novadā uz šosejas uzliesmo pārtikas piegādes busiņš

Ogres novadā uz šosejas uzliesmo pārtikas piegādes busiņš
Foto: Ekrānuzņēmumi no TV3/Degpunktā
Darba dienas rīts Ogres novadā piegādes busiņa šoferim Aleksejam iesākās pavisam nelāgi. Viņam nācās ne vien neplānoti apstāties uz Tīnūžu-Kokneses šosejas, bet arī noskatīties, kā viņa transportlīdzekli, tostarp tajā esošo kravu – augļus, dārzeņus un piena produktu asortus –, pārņem liesmas, ziņo TV3 raidījums “Degpunktā”.

Braucot Latgales virzienā, viņa spēkrats sāka uzvesties aizdomīgi – pazuda vilkme, un vadītājs nolēma piestāt ceļa malā. “Bija pazudis sajūgs. Apgriezieni gāja, bet mašīna pati nebrauca. Es mēģināju to apstādināt un iedarbināt vēlreiz, jo ātrums bija, maksimums, 9 km/h,” viņš stāsta raidījumā.

Tomēr tehniskās problēmas tikai saasinājās – brīdī, kad viņš sazinājās ar darba devēju, no motora telpas sāka izplūst balti dūmi, kas drīz vien kļuva tumši. Viņš izkāpa no spēkrata un devās tālāk no transportlīdzekļa. Apmēram pēc 200–300 metriem viņš pagriezās un ieraudzīja, ka mašīna no apakšas jau sākusi degt. 

Aleksejs nekavējoties izsauca ugunsdzēsējus. Par laimi, glābēji uguni savaldīja dažu minūšu laikā. 

