Ogres novada vadība uzklausa jauniešus par velo trases izbūvi Lielvārdē

Šonedēļ Ogres novada pašvaldības domes vadība tikās ar Lielvārdes jauniešiem, Ogres novada Jauniešu domi, Lielvārdes Sporta centra direktoru, SIA “Mind Work Ramps” pārstāvi, velo trases idejas autoru un Lielvārdes pilsētas un pagasta pārvaldes vadītāja vietnieku, lai pārrunātu velo trases vai kāda cita jauniešu nodarbēm paredzēta objekta izveidi Lielvārdē.

Velo trases idejas autors Rūdolfs Dumpis, pamatodams šādas trases izbūves nepieciešamību, uzsvēra, ka Lielvārdē nav atbilstošu velo celiņu riteņbraukšanas iemaņu attīstībai. “Riteņbraucēju Lielvārdē ir ļoti daudz, līdz ar to radās ideja parkā pie Lielvārdes Kultūras nama, netālu no bērnu laukuma, izveidot velo trasi, lai bērni un jaunieši spētu apgūt braukšanas iemaņas, veicot atraktīvus manevrus. Pati doma radās jau 2019. gadā, bet, sākoties COVID-19, šī iecere tā arī palika idejas līmenī, tāpēc esmu gandarīts, ka šāda veida tikšanās ir iespējama un varam no jauna aktualizēt velo trases izbūvi Lielvārdē,” atklāja R. Dumpis.

Savukārt Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Gints Sīviņš atzina, ka mūsdienās dažāda veida velo aktivitātes ir aktuālas un pieprasītas un pašvaldība ir ieinteresēta izveidot šādām aktivitātēm atbilstošu infrastruktūru. “Diemžēl notikumi pasaulē ir kavējuši daudzu ieceru un projektu īstenošanu. Tomēr beidzot mēs esam šeit, lai kopā ar Lielvārdes jauniešiem apspriestu ieceri izveidot piemērotu, atbilstoši aprīkotu velo trasi. Mēs esam šeit, lai saprastu jūsu vēlmes un pēc tam tās ņemtu vērā, izstrādājot velo trases būvprojektu,” uzsvēra G. Sīviņš.

SIA “Mind Work Ramps” pārstāvis minēja, ka viss, protams, ir atkarīgs no jauniešu redzējuma, bet paša ieteikums būtu ar velo trasi apvienots skeitparks, tādējādi visām pusēm būtu izpausmes iespējas. “Velo trase ir fantastisks rīks lielai sabiedrības daļai, bet, lai neatstātu malā ekstrēmāku sajūtu cienītājus, kas vēlas pilnveidot savas aerobiskās izpausmes, būtu lietderīgi apvienot šos abus vienā,” norādīja skeitparku būvniecības uzņēmuma pārstāvis.

Ogres novada domes priekšsēdētājs Egils Helmanis pateicās jauniešiem un citiem tikšanās dalībniekiem par iniciatīvas izrādīšanu un veselīga dzīvesveida popularizēšanu. “Šī ideja par velo trases izveidi Lielvārdē ir laba un apsveicama. Nākamajā gadā uzsāksim projektēšanas darbus, projektā ietverot jauniešu vēlmes un ieteikumus. Rezultātam ir jābūt tādam, kas priecētu un apmierinātu visus, īpaši jauniešus, jo viņu dēļ šo visu domājam un darām,” sacīja E. Helmanis.

Domes priekšsēdētājs arī informēja par pašvaldības iecerēm un darbiem, kas vērsti uz Lielvārdes pilsētas un pagasta iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu un arī ir saistīti ar jauno paaudzi, proti, par pirmsskolas izglītības būvniecību – viens bērnudārzs tiks būvēts Lielvārdē, Avotu ielas rajonā, savukārt otrs bērnudārzs tiks izveidots Lielvārdes pagastā, Kaibalā, veicot bijušās skolās ēkas pārbūvi un pielāgojot to pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām.

Šobrīd multifunkcionāla velo trase (pump track) – ar dažāda augstuma uzbērumiem, virāžām, platformām, kuras sniedz iespēju braucējam attīstīt ātrumu, izmantojot gravitācijas un ķermeņa smaguma centra savstarpējo mijiedarbību, – ir gan novada centrā Ogrē, gan Ķegumā, taču, kā uzskata pašvaldības domes vadība, arī citviet novadā bērniem un jauniešiem jānodrošina mūsdienīgas iespējas aktīvi darboties un jēgpilni pavadīt brīvo laiku. Velo trases izbūve Lielvārdē būs vēl viens solis šādu iespēju paplašināšanai.