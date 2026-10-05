Ogres novadā vēlētāju aktivitāte pārsniegusi 62%

Vislielākā vēlētāju aktivitāte bijusi Mārupes novadā, bet zemākā - Rēzeknes novadā. Mārupes novadā līdz šim izvēli izdarījuši 67,6% balsstiesīgo, kamēr Rēzeknes novadā - 38,86% balsstiesīgo.
Vēlētāju aktivitātē 60% robeža pārsniegta arī Ādažu novadā, kur nobalsojuši 66,86% balsstiesīgo, Ķekavas novadā, kur nobalsojuši 64,2%, Cēsu novadā, kur nobalsojuši 63,95%, un Siguldas novadā, kur nobalsojuši 63,84% vēlētāju.
Vēl 60% robeža pārsniegta Saulkrastu novadā - 63,32%, Ogres novadā - 62,31%, Valmieras novadā - 61,46%, Valkas novadā - 61,16%, Ropažu novadā - 60,99% un Smiltenes novadā - 60,72%. Visi novadi, kuros vēlētāju aktivitāte pārsniegusi 60%, atrodas Vidzemes vēlēšanu apgabalā.
Kurzemes vēlēšanu apgabalā aktīvākie balsotāji bijuši Kuldīgas novadā - 59,39%, bet zemākā aktivitāte bijusi Ventspils novadā - 49,06%.
Zemgales vēlēšanu apgabalā augstākā aktivitāte bijusi Jelgavā - 57,96%, bet zemākā - Jēkabpils novadā, kur nobalsojuši 51,65% balsstiesīgo.
Savukārt Latgales vēlēšanu apgabalā augstākā vēlētāju aktivitāte bijusi Rēzeknē - 58,48%, bet zemākā Rēzeknes novadā - 38,86%.
Starp novadiem ar zemāko aktivitāti pēc Rēzeknes novada seko Augšdaugavas novads, kurā nobalsojuši 43,31% balsstiesīgo, Ludzas novads, kurā nobalsojuši 43,37% balsstiesīgo, Olaines novads, kurā nobalsojuši 46,19% balsstiesīgo, un Krāslavas novads, kurā nobalsojuši 46,24% balsstiesīgo.