Datori piešķirti Jaunogres vidusskolai, Ogres 1. vidusskolai, Ogres Valsts ģimnāzijai, Madlienas vidusskolai, Suntažu vidusskolai, Ikšķiles vidusskolai, Ķeguma komercnovirziena vidusskolai un Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolai.
Pašvaldība ir uzņēmusies atbildību par datortehnikas nodrošinājumu, lai novada skolu audzēkņi varētu veiksmīgi apgūt jauno izglītības saturu. Ieviešot jauno kompetenču pieejās balstīto mācību saturu, datori bija jānodrošina Izglītības un zinātnes ministrijai, taču līdz šim saņemtais datortehnikas apjoms nav pietiekošs. Jau gada sākumā skolas vēsturiskajā Ogres novadā saņēma pašvaldības iegādātus datorus mācību satura apguvei. Datortehnika tika piešķirta 7. un 10. klašu skolēniem, kas attālināto mācību laikā bija noderīga ikvienam skolēnam neatkarīgi no klases. Šoreiz datorus saņems gan 10., gan 11. klašu skolēni no visa apvienotā novada.
Izglītības pārvaldes vadītājs I. Grigorjevs ir gandarīts par pašvaldības iniciatīvu datortehnikas nodrošināšanām, jo valdības solījums katram skolēnam iegādāties datoru joprojām nav izpildīts. Datoru iegāde ir vēl viens solis ceļā uz nākotnes mērķi – gandrīz pilnībā atteikties no ierastajām mācību grāmatām. “Lai to panāktu, katram bērnam klasē ir vajadzīgs dators. Tieši to pašvaldība šobrīd cenšas nodrošināt. Tāpat šī mērķa sasniegšana lielā mērā ir atkarīga no kopīgiem pedagogu centieniem. Arvien vairāk skolotāji mācību darbā izmanto dažādus digitālos rīkus,” komentē I. Grigorjevs. Viņš atgādina, ka piešķirtais dators ir arī liela atbildība ģimenēm. Ja datortehnika tiks salauzta, sabojāta, ģimenei būs jāuzņemas materiālā atbildība par iekārtas remontu vai tās jaunu iegādi.
Kā pirmie datortheniku bija ieradušies saņemt Suntažu vidusskolas un Ikšķiles vidusskolas pārstāvji.
Suntažu vidusskola jau gada sākumā saņēma pašvaldības gādātos datorus, kas ļoti noderējuši attālināto mācību laikā. Datori tika izsniegti ne tikai vidusskolas klasēm, bet ikvienam skolēnam, kuram tas bija nepieciešams attālināto mācību veikšanai. Nupat saņemtie datori 10. un 11. klašu skolēniem tiks izsniegti nākamā semestra sākumā. Skolas direktors Mārtiņš Leja atklāj, ka arī Suntažu vidusskolā daudzi pedagogi entuziastiski strādā digitālajā vidē, arī bērni, mācoties attālināti, jau ieraduši strādāt digitāli.
Saņemot datorus, Ikšķiles vidusskolas direktora vietniece informācijas nodrošināšanā un informātikas jomā Ilze Putene-Cīrule ar smaidu teic, ka bērniem vairs nebūs iemesla teikt, ka viņiem nestrādā kamera. Arī somas būs vieglākas. Tas noteikti uzlabos kopējo situāciju un ļaus strādāt jaunā darba ritmā. “Mēs ļoti novērtējam šādu iespēju. Mums ir divkāršs prieks, ka datorus saņem gan 10., gan 11. klases skolēni." Skola jau strādā ar dažādiem digitālajiem rīkiem – www.soma.lv , www.uzdevumi.lv u.tml. Vidusskolēniem datori tiks izsniegti nākamajā semestrī.