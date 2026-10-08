Ogres novada vidusskolēni vēl var pieteikties sociālajām stipendijām

Sociālo stipendiju piešķir Ogres novada pašvaldības vispārējās vidējās izglītības iestāžu 10.-12. klašu izglītojamajam, kura deklarētā dzīvesvieta ir Ogres novada pašvaldībā.
Uz stipendiju var pretendēt izglītojamais, kurš ievietots audžuģimenē vai nodots aizbildnībā, izglītojamais ir pilngadību sasniedzis bārenis vai bez vecāku gādības palicis bērns, vai izglītojamā mājsaimniecībai ir noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss.
Tāpat uz stipendiju var pretendēt izglītojamais, ja mājsaimniecībā ir persona ar invaliditāti, persona ar smagām veselības problēmām, kuras ir apstiprinājis ģimenes ārsts, vai mājsaimniecībā ir persona, kurai tiek nodrošināts aprūpes mājās pakalpojums.
Uz stipendiju var pretendēt skolēns, ja mājsaimniecība ir nonākusi krīzes situācijā vai mājsaimniecības sociālā situācija var tikt uzskatīta par apgrūtinātiem apstākļiem iekļauties un veiksmīgi izglītoties vispārējās izglītības iestādēs.
Stipendiju varēs saņemt izglītojamais, ja sekmīgi apguvis izglītības programmu - vidējais aritmētiskais vērtējums mācību priekšmetos nav zemāks par septiņām ballēm, nav nesekmīgu vērtējumu nevienā mācību priekšmetā vai kursā, kā arī nav būtisku izglītības iestādes iekšējo noteikumu pārkāpumu, ko apliecina izglītības iestāde.