Pirmdiena, 10. janvāris, 2022 12:25

Pirmdiena, 10. janvāris, 2022 12:25

Šī gada 7.janvārī Ogres Centrālajā bibliotēkā norisinājās Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas biedru tikšanās, kurā piedalījās vairāk nekā 50 dalībnieku no visas Latvijas.
 
Pašvaldību izpilddirektorus uzrunāja Ogres novada domes priekšsēdētājs Egils Helmanis, kurš pastāstīja par Ogres Centrālās bibliotēkas tapšanas gaitu un akcentēja ēkas unikalitāti, ienesot jaunu standartu energoefektīvu koka konstrukciju būvju celtniecībā.

Ar Ogres novadu iepazīstināja Ogres novada pašvaldības izpilddirektora vietniece Dana Bārbale, kura atraktīvā un saistošā veidā prezentēja aktuālos projektus, kas tiek plānoti vai aktīvi norit novadā, tostarp zinātniskais centrs “Ogres vārti”, jaunā Ogres Valsts ģimnāzija, klinšu kāpšanas siena, Jauniešu māja, Latvijas karavīru muzejs Brīvības ielā 2, Ogrē, Muzikālais teātris bijušā Ogres Tautas nama ēkā, Taurupes muižas klēts pārbūve, Ikšķiles brīvdabas skatuves pārbūve, Lielvārdes parka labiekārtošana un ūdens pieejamības nodrošināšana u.c. ieceres.

Izpilddirektoru asociācijas sanāksmē tika runāts par zaļo transformāciju, Latvijas ilgtspēju un ekonomikas makro skatu – par to pastāstīja Latvijas Bankas padomes padomnieks un ilgtspējas virziena vadītājs Edvards Kušners. Savukārt Valsts kancelejas Valsts pārvaldes politikas departamenta konsultante pašvaldību izpilddirektorus iepazīstināja ar grozījumiem Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā un jaunā amatu kataloga projektu.

Pēc sanāksmes tās dalībnieki Ogres Centrālās bibliotēkas direktores vietnieces Aijas Žilvinskas vadībā apskatīja telpas Ogres Centrālās bibliotēkas ēkā, iepazinās ar paveikto bijušās sanatorijas “Ogre” renovācijā, ieskaitot restaurētos ēdamzāli un Anša Cīruļa sienu gleznojumus. Dienas noslēgumā izpilddirektori viesojās Patriotiskās audzināšanas un militārās tuvcīņas skolā, kur viņus sagaidīja un ar skolas darbu iepazīstināja tās dibinātājs, Ogres novada domes priekšsēdētājs Egils Helmanis.

