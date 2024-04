Ogres novadnieka kartei un skolēna kartei jauns dizains

Jaunajām kartēm ir papildu funkcionalitāte – uz tās uzdrukāts katras personas individuāls QR kods, kas ļaus kartes piesaistīt plašākiem pakalpojumiem, kā arī vienkāršos novada uzņēmējiem piemērot tām savas lojalitātes programmas, integrēt savās kases un uzskaites sistēmās.





Ogres novadnieka kartes atjaunošana





Atjaunot Ogres novadnieka karti iespējams jau 1 mēnesi pirms derīguma termiņa beigām interneta mājaslapā www.epakalpojumi.lv.





Klātienē pieteikumus kartes atjaunošanai var iesniegt:





Ogres novada pašvaldības Klientu centrā Brīvības ielā 33, 1. stāvā (darba laiks: pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst.8.00 līdz 17.00, otrdienās no plkst. 8.00 līdz 18.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 16.00, sestdienās un svētdienās - slēgts);



Ogres novada Tūrisma informācijas centrā (ONTIC) Brīvības ielā 18 (darba laiks: darba dienās no plkst.10.00 līdz 18.00, sestdienās no plkst. 11.00 līdz 16.00, svētdienās - slēgts).



Ogres novadnieka kartes saņemšana





Karti izsniedz Ogres novada pašvaldības Klientu centrā pēc tam, kad īsziņas veidā mobilajā tālrunī vai pa e-pastu iedzīvotājs saņem informāciju par to, ka karte ir gatava un var nākt to saņemt. Karte tiek izgatavota divu nedēļu laikā pēc iesnieguma iesniegšanas, kartes izgatavošanas laiks var būt lielāks, ja tiek saņemts liels pieteikumu skaits.





Lai saņemtu Ogres novada iedzīvotāja karti, nepieciešams uzrādīt pasi vai personas apliecību (ID karti). Cita persona karti var saņemt uz kartes pieteicēja vai pilnvarotās personas pilnvaras pamata.





Maksa par kartes saņemšanu ir 2 EUR. Ja personai Ogres novada iedzīvotāja karte tiek izsniegta bez maksas, jāuzrāda atbilstošs dokuments, kas apliecina tiesības saņemt karti bez maksas (pensionāra apliecība, politiski represētās personas apliecība, invalīda apliecība, daudzbērnu ģimenes (ģimene, kuras aprūpē ir 3 vai vairāk bērnu) statusu apliecinošs dokuments, trūcīgās vai maznodrošinātās personas statusu apliecinoša izziņa).





Skolēna kartes atjaunošana





Īpašu uzmanību aicināti pievērst skolēnu karšu derīguma termiņiem, lai savlaicīgi veiktu jaunas kartes pasūtījumu, kas ļaus veiksmīgi to izmantot iekļūšanai izglītības iestādē un atvieglojumu saņemšanai, ja tādi paredzēti transporta pakalpojumu vai ēdināšanas maksas atvieglojumu saņemšanai.





Pieteikt Ogres novada skolēna kartes atjaunošanu iespējams Jauns skolēnu kartes pieteikums





vai izglītības iestādē, kurā kartes lietotājs mācās, ja nav iespēja kartes atjaunošanu pieteikt elektroniski.





Skolēna atjaunotās kartes saņemšana





Skolēna karti izsniedz Ogres novada pašvaldības izglītības iestādē, kurā skolēns mācās.





Skolēna kartes atjaunošana ir bezmaksas.





Ogres novada iedzīvotāja karte (“Ogres novadnieka karte”) ir šajā novadā deklarēto iedzīvotāju identifikācijas dokuments, kura būtība ir motivēt iedzīvotājus deklarēties Ogres novadā, palielināt izpratni par iedzīvotāju samaksāto nodokļu izlietojumu un saņemt priekšrocības par samaksātajiem nodokļiem.





Ar Ogres novadnieka kartes un skolēna priekšrocībām un atvieglojumiem var iepazīties pašvaldības mājas lapas sadaļā Novadnieka karte.





Kopš 2018. gada augusta, kad tika izsniegtas pirmās Ogres novadnieka kartes, ir izsniegtas 13 667 Ogres novada iedzīvotāju kartes un 11 130 Ogres novada skolēnu kartes.