Ir pagājuši trīs produktīvi gadi kopš izsniegtas pirmās Ogres novadnieka un skolēnu kartes. Karšu funkcijas ir pilnveidojušās, un to apjoms pieaudzis. Kartēm, kuras izsniegtas 2018. gadā, šajā gadā beidzas derīguma termiņš. Aicinām pievērst uzmanību derīguma termiņam uz kartes, lai vajadzības gadījumā pasūtītu jaunu un savlaicīgi saņemtu atjaunoto karti, un bez pārtraukuma turpinātu izmantot kartes priekšrocības.

Ogres novadnieka kartes atjaunošana

Atjaunot Ogres novadnieka karti iespējams jau 1 mēnesi pirms derīguma termiņa beigām interneta mājas lapā www.epakalpojumi.lv

Klātienē pieteikumus kartes atjaunošanai var iesniegt:

-Ogres novada pašvaldības Klientu centrā Brīvības ielā 33, 1. stāvā (darba laiks: pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst.8.00 līdz 17.00, otrdienās no plkst. 8.00 līdz 18.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 16.00, sestdienās un svētdienās - slēgts);
-Ogres novada Tūrisma informācijas centrā (ONTIC) Brīvības ielā 18 (darba laiks: pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās un piektdienās no plkst.10.00 līdz 18.00, sestdienās no plkst. 11.00 līdz 16.00, svētdienās - slēgts).


Izgatavotās kartes saņemšana

Karti izsniedz Ogres novada pašvaldības Klientu centrā pēc tam, kad īsziņas veidā mobilajā tālrunī vai pa e-pastu iedzīvotājs saņem informāciju par to, ka karte ir gatava un var nākt to saņemt. Karte tiek izgatavota divu nedēļu laikā pēc iesnieguma iesniegšanas, kartes izgatavošanas laiks var būt lielāks, ja tiek saņemts liels pieteikumu skaits.

Lai saņemtu Ogres novada iedzīvotāja karti, nepieciešams uzrādīt pasi vai personas apliecību (ID karti). Cita persona karti var saņemt uz kartes pieteicēja vai pilnvarotās personas pilnvaras pamata.

Maksa par kartes saņemšanu ir 2 EUR. Ja personai Ogres novada iedzīvotāja karte tiek izsniegta bez maksas, jāuzrāda atbilstošs dokuments, kas apliecina tiesības saņemt karti bez maksas (pensionāra apliecība, politiski represētās personas apliecība, invalīda apliecība, daudzbērnu ģimenes (ģimene, kuras aprūpē ir 3 vai vairāk bērnu) statusu apliecinošs dokuments, trūcīgās vai maznodrošinātās personas statusu apliecinoša izziņa).

Skolēna kartes atjaunošana

Īpašu uzmanību aicināti pievērst skolēnu karšu derīguma termiņiem, lai savlaicīgi veiktu jaunas kartes pasūtījumu, kas ļaus veiksmīgi to izmantot iekļūšanai izglītības iestādē un atvieglojumu saņemšanai, ja tādi paredzēti transporta pakalpojumu vai ēdināšanas maksas atvieglojumu saņemšanai.

Pieteikt Ogres novada skolēna kartes atjaunošanu iespējams šeit: vai izglītības iestādē, kurā kartes lietotājs mācās, ja nav iespēja kartes atjaunošanu pieteikt elektroniski.

Skolēna atjaunotās kartes saņemšana

Skolēna karti izsniedz Ogres novada pašvaldības izglītības iestādē, kurā skolēns mācās.

Skolēna kartes atjaunošana ir bezmaksas.

