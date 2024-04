Ogres novadnieka karti šobrīd lieto 11 424 novada iedzīvotāji

-STATISTIKAS DATI PAR KARTES LIETOTĀJIEM;

-AKTUĀLIE ATLAIŽU PIEDĀVĀJUMI, UZRĀDOT NOVADNIEKA KARTI VAI QR KODU;

-LIETOTNES UN KARTES ATTĪSTĪBA – JAUNAS IESPĒJAS!

OGRES NOVADA IEDZĪVOTĀJA KARTE

Ogres novada iedzīvotāja karte (“Ogres novadnieka karte”) ir dokuments, kas apliecina piederību Ogres novadam un kura būtība ir motivēt iedzīvotājus deklarēties Ogres novadā un saņemt priekšrocības, izmantojot dažādus pakalpojumus.

Karte tika ieviesta 2018. gada augustā līdz ar mobilo lietotni “Ogres Novadnieks”. Pēc Administratīvi teritoriālās reformas gan kartes, gan lietotnes priekšrocības var izmantot visi Ogres novadā deklarētie iedzīvotāji. Lai iegūtu karti, to var pieteikt klātienē vai internetā, savukārt lietotni savā telefonā var ielādēt jebkurā laikā un bez maksas.

Ogres novadnieka kartes projekta vadītājs Andris Skraucis informē, ka visbiežāk kartes lietotāji jauc kārtību, kā notiek jaunas kartes pieteikšana, beidzoties tās derīguma termiņam, un kartes atjaunošana tās nozaudēšanas gadījumos. Portālā epakalpojumi.lv karti var pieteikt, pasūtot jaunu karti pirmo reizi vai beidzoties kartes derīguma termiņam, bet kartes nozaudēšanas (arī svešas kartes atrašanas gadījumā) jāzvana uzdiennakts tālruņa numuru 65035933 (pēc zvana saņemšanas karte tiks nobloķēta).

Pieteikties Ogres novadnieka kartei var:

-mobilās lietotnes “Ogres Novadnieks” sadaļā “Vairāk”, izvēloties sadaļu “Ogres novada iedzīvotāja karte” (informatīvā ziņojuma beigās ir izvēlne “Pieteikties kartei”);

-reģistrējoties portālā www.epakalpojumi.lv ;

-klātienēOgres novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā Ogrē, Brīvības ielā 33, 1. stāvā (darba laiks: pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst.8.00 līdz 17.00, otrdienās no plkst. 8.00 līdz 18.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 16.00).

Izgatavoto karti izsniedz Ogres novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā pēc paziņojuma saņemšanas e-pastā vai īsziņas veidā par tās izgatavošanu, pēc kartes jāierodas, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu.

Ja karte tiek pieteikta, bet netiek izņemta, pašvaldībā to uzglabā līdz kartes derīguma termiņa beigām – 3 gadus no izdrukāšanas brīža, pēc tam nodod iznīcināšanai.

Ogres novada iedzīvotāja karti bez maksas var saņemt Ogres novada vispārējo izglītības iestāžu skolēni, kā arī Ogres novadā deklarētie pensionāri, politiski represētās personas, trūcīgās un maznodrošinātās personas, daudzbērnu ģimenes, personas ar invaliditāti. Pārējiem Ogres novadā deklarētajiem iedzīvotājiem par karti jāmaksā 2 eiro. Personas, kuras nav deklarētas Ogres novadā, Ogres novada iedzīvotāja karti var iegūt, samaksājot 200 eiro.

Par Ogres novada iedzīvotāja kartes izgatavošanu iespējams norēķināties skaidrā naudā vai ar bankas karti Klientu apkalpošanas centrā (kases darba laiks pirmdienās no 10.00 līdz 12.00, no 13.00 līdz 16.00; otrdienās no 10.00 līdz 12.00, no 13.00 līdz 18.00; trešdienās no 10.00 līdz 12.00, no 13.00 līdz 16.00; ceturtdienās no 10.00 līdz 12.00, no 13.00 līdz 16.00; piektdienās no 8.00 līdz 12.00) ar pārskaitījumu var norēķināties internetbankā vai kredītiestādē un Latvijas Pasta nodaļās.

OGRES NOVADA SKOLĒNA KARTE

Ogres novadnieka kartei ir divi veidi – Ogres novadnieka karte un Ogres novada skolēna karte, kas kalpo kā skolēna apliecība. Pēc novadu reformas Ogres novada skolēnu kartes tika ieviestas arī jaunā novada skolās. Skolu ēdnīcas tika aprīkotas ar POS termināliem, lai ar skolēnu kartēm varētu saņemt brīvpusdienas.

Šobrīd Ogres novada skolēna karte ir izsniegta visu novada skolu skolēniem. Atsevišķās izglītības iestādēs skolēna karte pilda skolas drošības funkciju, t.i., skolā iekļūt var tikai attiecīgās skolas skolēni (Ogres 1. vidusskola, Ogres Valsts ģimnāzija, Ogres Centra pamatskola, Jaunogres vidusskola, Ķeguma vidusskola).

Ogres novada skolēna karte nodrošina braukšanas maksas atvieglojumu saņemšanu sabiedriskajā transportā, pašvaldības apmaksāto pusdienu saņemšanu skolas ēdnīcā. Ilgtermiņā ir plānots, ka ar karti un lietotni visi Ogres novada skolēni saņems vienādus pakalpojumus.

STATISTIKAS DATI PAR KARTES LIETOTĀJIEM

Kopš 2018. gada, kad kartes tika ieviestas, līdz 2022. gada beigām pašvaldība ir izsniegusi 23 012 kartes, no tām 12 174 Ogres novadnieka kartes un 10 838 skolēnu kartes. 2022. gadā Ogres novada pašvaldība ir izsniegusi 7 176 kartes, no kurām 3 520 ir Ogres novadnieka kartes un 3 656 skolēnu kartes.

Visbiežāk iedzīvotāji kartes piesaka elektroniski – tā pieteiktas 16 677 kartes, no kurām 9 454 bijušas skolēnu kartes. Klātienē pieteiktas 9 686 kartes, no kurām 2 104 bijušas skolēnu kartes un 7 582 iedzīvotāju kartes. Daļai no kartēm ir jau beidzies derīguma termiņš vai tās tikušas pazaudētas. Statistikas dati liecina, ka uz 2023. gada 31. janvāri derīga Ogres novadnieka karte bija 11 424 novada iedzīvotājiem, t.sk. 5 796 Ogres novadnieka kartes un 5 628 skolēna kartes. Šobrīd jaunākajam Ogres novadnieka kartes īpašniekam ir 7 mēneši, bet vecākajam – 97 gadi.

Mobilā lietotne “Ogres Novadnieks” ir pieejama Google Play (Android ierīču lietotājiem) un App Store (iOs ierīču lietotājiem). Lietotni “Ogres Novadnieks” savā mobilajā telefonā var bez maksas ielādēt jebkurš, bet piedāvātās Ogres novada iedzīvotāju priekšrocības var saņemt tikai novada iedzīvotāji, pēc lietotnes ielādes autorizējoties tajā ar Ogres novadnieka karti vai caur savu internetbanku, pēc kā sadaļā “Mans profils” parādās QR kods, kas jāuzrāda, saņemot izvēlēto pakalpojumu ar atlaidi. Lietotnē redzams, ka šādi autorizējušies ir tikai 2102 lietotnes lietotāji, tāpēc atgādinām – lai saņemtu atlaides, ir jāuzrāda QR kods, ko var iegūt tikai pēc autorizēšanās!

Līdz 2023. gada februārim lietotni savā telefonā ir ielādējis 6031 lietotājs, un šis skaits ik gadu turpina pieaugt.

Mobila lietotne ir vieta, kur tās lietotāji var saņemt informāciju par novada aktualitātēm, tai skaitā novadā notiekošajiem pasākumiem, kā arī sazināties ar pašvaldību, izmantojot interaktīvo ierosinājumu platformu. 2022. gadā no 4. janvāra līdz 31. decembrim šādā veidā saņemti 111 iedzīvotāju ierosinājumi, lielākoties informējot vai vaicājot par ar vidi un infrastruktūru saistītus jautājumus. Tāpat lietotnē ir iespējams sazināties ar Ogres novada pašvaldības policiju, informējot par pārkāpumiem, tādējādi policijas darbinieki var operatīvi reaģēt uz lietotāju iesūtīto informāciju.

LIETOTNE “OGRES NOVADNIEKS”

Lietotnē “Ogres Novadnieks” ir pieejams arī bezmaksas audiogids ar 141 stāstu par Ogres novada interesantākajām vietām, vēsturiskajiem notikumiem un personībām, ko ierunājis Nacionālā teātra aktieris Jēkabs Reinis. Ogres novada Tūrisma centrs turpina veidot jaunus stāstus, iekļaujot informāciju par vietām un personībām bijušajā Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes novadā. Līdz šīs vasaras sezonas sākumam lietotnē plānots pievienot 38 jaunus stāstus.

Iedzīvotāji, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Ogres novada administratīvajā teritorijā, aicināti izmantot lietotni un, uzrādot QR kodu, saņemtatlaides gan atsevišķiem pašvaldības iestāžu pakalpojumiem,ganpie Ogres novada uzņēmējiem.

AKTUĀLIE ATLAIŽU PIEDĀVĀJUMI, UZRĀDOT NOVADNIEKA KARTI VAI QR KODU

Atlaide kultūras pasākumiem Ogres novada Kultūras centrā, Ogresgala un Ciemupes Tautas namā (lūgums sekot līdzi informācijai);

15% atlaide, iegādājoties biļetes uz Ogres teātra izrādēm;

bezmaksas apmeklējums Ogres Vēstures un mākslas muzejā Ogrē, Brīvības ielā 36. Atlaides ar karti tiek piemērotas arī izglītojošu pasākumu, radošo darbnīcu un citu pakalpojumu saņemšanai;

dažādas atlaides un bezmaksas apmeklējumi peldbaseinā “Neptūns” Ogrē, Meža prospektā 9, vairākām iedzīvotāju kategorijām;

atlaide profesionālās klinšu kāpšanas sienas “Tornis Ogre” apmeklējumam Ogrē, Zvaigžņu ielā 11;

10% atlaide konsultācijām ātrās pieejamības medicīnas 1 Min. Klīnikā Ogrē, Rīgas ielā 33, pie t/c “Rimi”;

10% atlaide pirkumiem kafejnīcā “Ogres Ezītis miglā” Ogrē, Brīvības ielā 19;

10% atlaide produkcijai SIA “Manas Garšas” ražotnē Akmeņu ielā 45 un tirdziņos vai gadatirgos, kurus uzņēmums apmeklē, kā arī “Manas Garšas” rīkotajiem pasākumiem;

10% atlaide picu pasūtījumiem līdzņemšanai, savukārt darbdienās līdz plkst. 17.00 20% atlaide picām ēšanai uz vietas IK “Štoka pica” kafejnīcā “Trombons” Ogrē, Brīvības ielā 50 (Ogres Mūzikas skolā);

10% atlaide iepriekš veiktiem pasūtījumiem “M. Pūres beķerejā” Ogrē, Brīvības ielā 21;

5% atlaide SIA “Kreispuses” precēm (bērnu apģērbiem, apaviem, zīdaiņu drēbītēm) veikalā Ogrē, Mālkalnes prospektā 3 (veikala “Elvi” telpās);

5% atlaide SIA “Latvijas Pērles” precēm savos dāvanu un suvenīru veikalos;

10% atlaide IU “Valērija B” ziemas virsdrēbju šūšanai šūšanas darbnīcā Ogrē, Brīvības ielā 21, 2. stāvā;

10% atlaide zooprecēm veikalā “Zoocentrs” (atlaides netiek piemērotas akcijas precēm, dzīvniekiem un zivīm);

10% atlaide precēm dāvanu veikalā “ALshop” Ogrē, Skolas ielā 16 (akcijas precēm atlaide netiek piemērota);

10% atlaide abonēšanas maksai pirmajiem trim mēnešiem SIA “Dzīvības poga”;

10% atlaide SIA “Ella Auto” auto precēm veikalā Ogrē, Brīvības ielā 1A, izņemot riepām, akumulatoriem, akcijas precēm un speciāli pasūtītām auto rezerves daļām;

10% atlaide gatavajiem izstrādājumiem SIA “Volantes” salonveikalā – darbnīcā Ogrē, Brīvības ielā 38;

10% atlaide šķēršļu parka “Milžu taka” apmeklējumam Ogres Zilajos kalnos, pērkot biļeti “Milžu taka” kasē;

10% atlaide saulesbrillēm, briļļu ietvariem, kontaktlēcām optikas salonā METROPOLE Mednieku ielā 21/23, Ogrē;

10% atlaide izklaides parka “Avārijas brigāde” (Lēdmanē) sezonas abonementa iegādei (izmantojama parka kasē);

10% atlaide telpu īrei ģimeniskā svinību un atpūtas vietā“Oranžērija Bekuciems” Tomē;

10% atlaide no ekskursijas cenas Ķeipenes piparkūku studijā Ķeipenē;

Bezmaksas ekskursija alus darītavā “IndieJānies” Suntažos;

10% atlaide ekskursijām Vecrīgā gida pavadībā gidu aģentūrā “Smile Line” Rīgā, Rātslaukuma ielā 7.

LIETOTNES UN KARTES ATTĪSTĪBA – JAUNAS IESPĒJAS!

Ik gadu lietotnes un kartes pakalpojumu klāsts tiek papildināts, nodrošinot arvien jaunas funkcijas, kas ir noderīgas lietotājiem. Piemēram, kā minēts iepriekš, pagājušajā gadā skolēnu kartes tika ieviestas paplašinātā novada skolās, nodrošinot iespēju ar tām norēķināties par pašvaldības apmaksātajām pusdienām, kā arī tika ieviesta iespēja visiem pievienoto novadu iedzīvotājiem pieteikties novadnieka kartei un saņemt noteiktās atlaides un pašvaldības apmaksātos atvieglojumus.

Atgādinājums! Pašvaldība 100% apmērā apmaksā peldbaseina Ogrē, Meža prospektā 9, apmeklējumu četras reizes mēnesī politiski represētām personām un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijas dalībniekiem.

Atvieglojumi ir noteikti arī 1. un 2. grupas invalīdiem, kuriem pašvaldība 100% apmērā apmaksā baseina apmeklējumu četras reizes mēnesī. Baseinu bez maksas četras reizes mēnesī var apmeklēt arī Ogres novada skolu skolēni, kuriem ir noteikta invaliditāte (ja viens no skolēna vecākiem ir deklarēts Ogres novadā). Savukārt tiem skolēniem, kuriem rehabilitācijas nolūkā nepieciešama stājas korekcija (ar ārsta nosūtījumu), pašvaldība apmaksā 10 nodarbības vienā baseina sezonas laikā (2022. gada sezona ir no 15. septembra līdz 31. maijam). Lai saņemtu šos atvieglojumus, jāvēršas Ogres novada Sociālajā dienestā.

Minētajām iedzīvotāju grupām pirms baseina apmeklējuma ar Ogres novadnieka vai Ogres novada skolēna karti jāreģistrējas peldbaseinā.

Uzrādot Ogres novadnieka karti, pensionāri var izmantot Ogres novada pašvaldības noteiktos braukšanas maksas atvieglojumus reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos Ogres pilsētas un Ogresgala pagasta teritorijā – seniori līdz 75 gadu vecumam par vienu braucienu autobusā maksā 20 centus mazāk nekā pārējie pasažieri, savukārt seniori pēc 75 gadu vecuma sasniegšanas – 40 centus mazāk.

A. Skraucis informē, ka 2023. gadā ir plānots ieviest iespēju ar skolēnu kartēm AS “Pasažieru vilciens” pārvadājumos saņemt pašvaldības apmaksātus braucienus no dzīvesvietas līdz mācību iestādei un atpakaļ novada teritorijā. Plānots arī integrēt novadnieka kartes un skolēna kartes atvieglojumus “Ogres Novadnieks” aplikācijā.

Vairāk informācijas šeit: