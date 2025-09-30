Ogres novadnieka lojalitātes programmai pievienojas Desertnīca un nākotnes pasta nodaļa “Pasta Māja” Suntažos

“Pasta Māja” ir Baltijā pirmā un vienīgā desertnīca – nākotnes pasta nodaļa!
Šeit nesteidzīgā gaisotnē var baudīt gardus desertus un dzērienus, vienlaikus uzrakstot vēstuli savam nākotnes “es”. To būs iespējams saņemt savā pastkastē pēc 1, 5 vai pat 10 gadiem!
Vēstuli iespējams uzrakstīt arī kādam citam – lai pārsteigtu ar roku rakstītu vēstījumu un sirsnīgiem novēlējumiem. Pieejami individuālie un grupu apmeklējumi.
“Pasta Māja” atrodas vēsturiskā ēkā Suntažos, kur jau kopš 1973. gada darbojās telekomunikācijas un pasta nodaļa.
Šī ir arī sociāla iniciatīva – visa peļņa tiek novirzīta labdarības fondam “Labestības Bumerangs”, atbalstot labus darbus un siltas ieceres.
Telpas 60 m² platībā ar unikālu dizainu un viesmīlīgu gaisotni. Piemērotas kāzu pieturai, semināram, korporatīvam pasākumam vai ģimenes svinībām līdz 50 viesiem.
Plašāks piedāvājums atrodams mājaslapā - www.pasta-maja.lv
IG: www.instagram.com/pasta.maja
Adrese: "Pasts", Suntaži, Ogres novads
E-pasts:
Tālrunis: +371 20383864
Ogres novada iedzīvotāju un skolēnu kartes īpašniekiem, kā arī novadā deklarētajiem lietotnes “Ogres novadnieks” lietotājiem ir iespēja iegūt 10 % atlaidi “Pasta mājas” apmeklējumam