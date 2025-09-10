Ogres novadnieka lojalitātes programmai pievienojas kafejnīca “Spoon café” Ogrē

“Spoon café” ir mājīga un viesmīlīga ģimenes kafejnīca, kas atrodas pašā Ogres vēsturiskajā centrā. Šeit apvienojas gardi ēdieni, mājīga atmosfēra un daudzveidīgas iespējas svinēt svētkus kopā ar savējiem.
Kafejnīcas 200 m² plašās un moderni iekārtotās telpas ir piemērotas gan lieliem, gan maziem svētkiem – sākot no dzimšanas dienām un ģimenes jubilejām līdz pat korporatīviem pasākumiem un banketiem.
Piedāvājumā ir banketu klāšana uz vietas un izbraukumā, kas piemēroti dažādiem budžetiem. Darba dienās kafejnīca piedāvā pusdienas par īpašu cenu. Komplektā iekļauti arī dzērieni – ūdens, morss, kafija un tēja, lai pusdienlaiks būtu ne tikai garšīgs, bet arī pilnvērtīgs.
Kafejnīcas telpās regulāri notiek dzīvas mūzikas vakari, stand-up komēdijas, prāta spēles, kā arī īpaši tematiskie vakari. Pieejams bērnu stūrītis, kas drīzumā tiks atjaunots un pārtaps par īstu svinību paradīzi bērniem.
Ogres novada iedzīvotāju un skolēnu kartes īpašniekiem, kā arī novadā deklarētajiem lietotnes “Ogres novadnieks” lietotājiem ir iespēja iegūt 10 % atlaidi visiem ēdieniem un bezalkoholiskajiem dzērieniem.